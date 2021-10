Eva Taylor adorata dal pubblico ma non dai critici

Il 31 ottobre 1977 muore la cantante Eva Taylor, una delle protagoniste della scena jazz degli anni Venti e Trenta. Il suo vero nome è Irene Gibbons ed è nata il 22 gennaio 1895.

Poco amata dai critici

Adorata dal pubblico Eva Taylor non è invece particolarmente apprezzata dai critici e dai colleghi suoi contemporanei che sostanzialmente la accusano di essere stata favorita nella sua carriera dal fatto di essere la moglie di Clarence Williams. In realtà la sua lunga carriera dimostra che non è così. Sono molti i jazzisti che che apprezzano la sua voce e che la vogliono con loro (da Luis Armstrong a Sidney Bechet). I primi successi, peraltro, sono antecedenti al matrimonio e al mondo del jazz visto che inizia a cantare in spettacoli vaudeville quando è ancora giovanissima effettuando tournée anche fuori dagli USA, in particolare in Europa nel 1906 e in Australia nel 1914.

Una carriera ricca di soddisfazioni

Eva Taylor negli Venti è popolarissima sia in virtù dell’attività concertistica e discografica svolta a fianco del marito in seno al gruppo dei Blue Five, una formazione prestigiosa che ha legato il suo nome ad alcune registrazioni diventate ormai storiche, sia per merito della sua partecipazione a numerose riviste di successo. Alla fine degli anni Venti prende parte a vari show radiofonici per la N.B.C. e nei primi anni Trenta lavora, sempre come vedette, per la stazione radio WOR, partecipando, nel 1932, a un importante show organizzato e diretto Paul Whiteman. Nel dopoguerra diminuisce l’attività fino a far pensare che si sia ritirata. Inaspettatamente però torna alla ribalta verso la fine degli anni Sessanta e nel corso di una tournée effettuata in Gran Bretagna nella estate del 1968 registra ancora un disco.