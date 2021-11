Sippie Wallace, tra il diavolo del blues e la santità degli spiritual

Il 1° novembre 1899 a Houston, nel Texas nasce la cantante e pianista blues Sippie Wallace. Il suo vero nome è Beulah Thomas.

La musica del diavolo e l’influenza dei canti sacri

Nella famiglia di Sippie, il blues, la “musica del diavolo” è di casa. Suo fratello Hersal è un giovane e precocissimo pianista di boogie woogie pianistico e l’altro fratello George Thomas, dopo una breve carriera come pianista, diventa editore musicale. Sua nipote Hociel Thomas diventa apprezzata cantante e pianista. Sippie inizia a cantare spiritual in giovanissima età, in chiesa e nelle festicciole di quartiere ma nonostante le richieste solo nel 1923 firma il suo primo contratto e se ne va a New York. Nei suoi dischi degli anni Venti ha una voce di ottima qualità, di un’eccezionale purezza nei toni alti. L’influenza degli spiritual nei suoi blues è evidente, sia nello stile vocale, sia nei testi, sia nella qualità formale e sentimentale. Come pianista adotta lo stile caratteristico del Texas, con la mano destra a rullare accordi martellanti e la sinistra a scegliere una limitata gamma di soluzioni.

Il declino e la rinascita

Il suo successo è intenso ma breve. Alla fine degli anni Trenta sembra sparita dalla scena. Inaspettatamente torna a far parlare di sé a partire dal 1966. Accade quando la sua vecchia amica Victoria Spivey, segnala il suo nome a Willie Dixon, allora agente reclutatore dell’agenzia europea Lippman-Rau, che la scrittura per una serie di concerti europei. Proprio nel Vecchio Continente dove si esibisce con l’accompagnamento di Little Brother Montgomery o anche di Roosevelt Sykes la sua stella torna a brillare. Negli anni Settanta, quando lascia definitivamente le scene si stabilisce a Detroit, dove accetta qualche volta di esibirsi nei piccoli spettacoli di beneficenza e nel coro della chiesa del suo quartiere. Di tanto in tanto si fa coinvolgere in qualche concerto. Accade, per esempio nell’aprile del 1982 quando accetta di esibirsi insieme a Bonnie Raitt e Dr. John al David Letterman Show. Muore nel mese di novembre del 1986.