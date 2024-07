Charlie Persip, un batterista per grande orchestra

Il 26 luglio 1929 nasce a Morristown, nel New Jersey, il batterista Charlie Persip, il cui nome completo è Charles Lawrence Persip.

L’incontro con Dizzy

Persip studia sotto la guida di Pearl Brackett, a Springfield e ottiene le prime scritture a Newark in gruppi come quello di rhythm and blues di Billy Ford o quello di Joe Holiday. Nel 1953 viene chiamato da Tadd Dameron a far parte della sua formazione e, nello stesso anno, entra nell’orchestra di Dizzy Gillespie con la quale ha modo di mettere in mostra la sua abilità e con il quale resta fino allo scioglimento avvenuto nel 1958. Tra il 1958 e il 1959 suona con Johnny Richards, Phil Woods, Harry Edison, con l’orchestra di Harry James e forma anche un proprio gruppo con il quale si esibisce al Birdland alla fine del 1959.

Con Eckstine e altri

All’inizio degli anni Sessanta suona soprattutto come indipendente nell’area di New York partecipando peraltro a diverse iniziative, come una tournée nel 1965 in Giappone con il Newport Festival Drum Panorama nel quale suona con i colleghi Buddy Rich, Louis Bellson, Philly Joe Jones. Nel 1966 accetta di entrare nella grande orchestra di Billy Eckstine come batterista condividendo anche il compito di direttore musicale della formazione. Con Eckstine resta per sette anni. Batterista di eccellenti doti, soprattutto per grande orchestra, Persip incide con Dizzy Gillespie, Quincy Jones, Hank Mobley, Lee Morgan, Hal McKusick, George Russell, Phil Woods-Donald Byrd, Modern Jazz Sextet, Mary Lou Williams, Billy Eckstine, Roland Kirk, Gil Evans e sotto suo nome. Muore il 23 agosto 2020.