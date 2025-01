I Secret Garden a Roma

Il celebre duo norvegese-irlandese Secret Garden, formato da Fionnuala Sherry e Rolf Løvland, festeggia i suoi 30 anni di carriera con un tour che per la prima volta farà tappa in Italia. Un evento tanto atteso e già programmato sei anni fa, ma interrotto prima da una malattia che ha colpito Fionnuala e poi dalle restrizioni legate alla pandemia. Finalmente, a febbraio 2025, i Secret Garden porteranno la loro musica unica a Milano al Teatro Arcimboldi il 25 febbraio 2025, a Bologna al Teatro Celebrazioni il 27 febbraio, e a Roma all’Auditorium Conciliazione il 28 febbraio: un’occasione unica per ascoltare dal vivo i successi che hanno incantato il pubblico di tutto il mondo, mescolando magistralmente melodie classiche, celtiche e new age.

“Secret Garden ha una lunga storia di performance dal vivo in tutto il mondo e l’Italia è sempre stata in cima alla nostra lista dei sogni,” dice Fionnuala Sherry. “Per questo tour di debutto, porteremo con noi un ensemble completo, inclusi i nostri preziosi cantanti Cathrine Iversen ed Espen Grjotheim, entrambi essenziali per la magia dei nostri spettacoli dal vivo.”

Il programma dei concerti presenterà una combinazione dei brani più amati, come “Nocturne”, “You Raise Me Up” e “Song From a Secret Garden”, insieme alle musiche del loro ultimo album, “Songs in The Circle of Time”, uscito lo scorso autunno. “Non vediamo l’ora di dare vita a questa musica e stiamo contando i giorni per incontrarvi a Bologna, Milano e Roma,” aggiunge Rolf Løvland. “Speriamo di darvi il benvenuto presto per quello che promette di essere un tour straordinario e storico!”

UNA CARRIERA STRAORDINARIA

I Secret Garden hanno fatto la storia vincendo l’Eurovision Song Contest nel 1995 con “Nocturne”, il primo brano strumentale a trionfare in 40 anni della prestigiosa manifestazione televisiva. Un pezzo così lontano dallo “stile pop europeo” normalmente associato all’Eurovision, che la stampa scrisse: “I Secret Garden hanno ridefinito l’Eurovision Song Contest.” Da allora, hanno registrato 12 album e conquistato il pubblico globale con oltre 113 album di platino, più di 3 miliardi di streaming e un record di 311 settimane nelle classifiche Billboard New Age. La loro canzone “You Raise Me Up” è stata interpretata da più di 1000 artisti, tra cui Josh Groban, Barbra Streisand, Westlife e Il Divo, diventando una delle canzoni più registrate di sempre.

SECRET GARDEN

Fionnuala Sherry, violinista irlandese, ha iniziato a suonare all’età di otto anni e si è laureata con lode al Trinity College di Dublino. Dopo dieci anni nell’Orchestra Concerti della RTE, ha collaborato con artisti come The Chieftains, Bono e Van Morrison e ha inciso colonne sonore per film di Hollywood come “The Mask” e “A Room with a View”. Nel 1994 incontra Rolf Løvland e fonda i Secret Garden. Sul palco, la sua intensità e virtuosità al violino danno vita alle melodie emotive del duo, suonando un prezioso violino John Edward Betts del 1790.

Rolf Løvland, compositore e pianista norvegese, ha iniziato a scrivere musica a soli nove anni. Laureato all’Istituto Norvegese di Musica di Oslo, ha vinto due volte l’Eurovision Song Contest (1985 e 1995) e numerosi premi nazionali, inclusi Norwegian Grammy Awards. Con i Secret Garden, ha esplorato nuovi orizzonti musicali, creando composizioni di profonda bellezza che continuano a emozionare milioni di ascoltatori nel mondo.