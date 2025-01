Jimmy Bond, un basso tra jazz, pop e jingles

Il 27 gennaio 1933 nasce a Philadelphia, in Pennsylvania il contrabbassista, arrangiatore e compositore James Edward Bond jr, più conosciuto come Jimmy Bond.

Il debutto con George Shearing

Jimmy studia privatamente a Philadelphia e debutta come musicista di jazz nel 1958, entrando a far parte del quintetto di George Shearing. Nel 1959 si stabilisce a Los Angeles, alternando l’attività di bassista nel quintetto di Paul Horn con quella di accompagnatore di Lena Horne. Poi i dedica in prevalenza al lavoro di musicista di studio con orchestre della televisione e del cinema dirette, di volta in volta, da Ralph Carmichael, Benny Carter, Jerry Fielding, Lionel Newman e altri.

Con la Wrecking Crew

Diventa uno dei membri fissi della Wrecking Crew, un gruppo di turnisti spesso associati al lavoro per Phil Spector. Tra i musicisti con cui registra ci sono Randy Newman, Frank Zappa, Tim Buckley, The Jazz Crusaders, Nina Simone, Lightnin’ Hopkins, Jimmy Witherspoon, Linda Ronstadt, Henry Mancini, Lou Rawls, Tony Bennett e BB King. Lavora poi come arrangiatore, oltre a comporre e arrangiare jingle pubblicitari. Non abbandona mai l’attività jazzistica anche se resta un impegno molto saltuario. In particolare spicca la sua partecipazione ai dischi di Curtis Amy, Gerald Wilson, Red Mitchell, Gerry Mulligan e Gil Fuller. Muore il 26 aprile 2012.