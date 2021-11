Not in my name, un disco speciale

Il 5 novembre 2002 a Roma viene presentato ufficialmente Not in my name, un album contro la guerra edito dal quotidiano Liberazione e realizzato da quattordici gruppi e artisti italiani.

Grande suggestione

Il progetto è nato sottoponendo ai gruppi e agli artisti una lista di brani “storici” del rock, del pop e della tradizione che avessero al centro il tema del rifiuto della guerra e della pace e chiedendo agli stessi di “reinterpretarli” filtrandoli attraverso la loro sensibilità artistica. Il risultato è un disco di notevole interesse e di grande suggestione con una lunga serie di autori che va da Dylan a Fossati, da Country Joe McDonald a De André, da Lennon a Tenco, da Pietrangeli a De Gregori, al “primo” Guccini. Tutti i brani però, appaiono “nuovi” perché ciascuno è “ripensato” e filtrato attraverso la personalità degli interpreti finendo per disegnare una caleidoscopica rassegna dei linguaggi principali della musica di oggi. Accanto a Gang, Paolo Pietrangeli, Ratoblanco, Marmaja, Groovers e gran parte dei gruppi più importanti della canzone d’impegno la lista degli interpreti vede anche il gradito ritorno in sala di registrazione di Tommaso Leddi e Umberto Fiori, cioè il chitarrista e il cantante dei leggendari Stormy Six, che hanno regalato all’album un brano originale.

Apporti illustri

Molti sono stati gli apporti “illustri” alla realizzazione del progetto, come quella di Jaré, un gruppo dietro al quale si nasconde il nome di Mauro Sabbione, il protagonista della svolta elettropop dei Matia Bazar di Vacanze romane nonché tastiera aggiunta dei “vecchi” Litfiba in El Diablo e componente dei nuovi in Elettromacumba. Tra le collaborazioni importanti c’è poi da annoverare anche la presenza di Fabrizio Barale degli Yo Yo Mundi nel brano registrato dal Gruppo Spontaneo di Musica Moderna. Il missaggio finale del CD è stato curato da Daniele Denti, l’indimenticato chitarrista dei Settore Out passato poi alla live band di Gianna Nannini. In un periodo in cui da più parti si criticano gli artisti italiani perché, pur prendendo posizione contro la guerra, faticano a elaborare un progetto collettivo, Liberazione ha fatto un piccolo miracolo.