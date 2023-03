Sylvia, la cantante che si fece manager

Il 6 marzo 1936 nasce a New York la cantante Sylvia Vanderpool, conosciuta anche come Sylvia e, dopo il matrimonio con Joseph Robinson Sr, divenuta Sylvia Robinson.

La vita della star non fa per lei

Ancora adolescente registra i primi dischi all’inizio degli anni Cinquanta con il nome di Little Sylvia. Nel 1955 forma con Mickey Baker il duo Mickey & Sylvia destinato a ottenere un buon successo con brani come Love is strange del 1957 e Baby you’re so fine del 1961. La vita della star però a Sylvia non piace per questo nel 1961 mentre sta per arrivare il ciclone dei Beatles che cambierà i gusti dei giovani di tutto il mondo il duo si scioglie e la ragazza decide di cimentarsi in campi diversi. Negli anni successivi dimostra di saperci fare in settori in genere riservati agli uomini e con grinta e determinazione diventa via via produttrice, autrice, tecnica di registrazione e infine vicepresidente dalle etichette Vibration e All Platinum, fondate in società con Mickey Baker.

Il ritorno sulle scene e la scoperta del rap

Quando gli affari le vengono a noia decide di rilassarsi un po’ tornando sulle scene. Nel 1971, infatti, decide di tornare in sala di registrazione per interpretare Pillow talk, una canzone composta da Al Green già sottoposta, senza risultati, all’attenzione di molti altri cantanti. Proprio Pillow talk la riporta in classifica, vendendo oltre due milioni di copie, ma Sylvia preferisce considerarlo un episodio isolato e torna a occuparsi di produzione. È una delle prime a capire l’importanza dell’hip hop e ad aprire le porta della produzione discografica ai rapper. Muore il 29 settembre 2011.