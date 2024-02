Emanuel Paul, dal banjo al sax

Il 2 febbraio 1904 nasce a New Orleans, in Louisiana, il sassofonista Emanuel Paul, uno dei personaggi più significativi del jazz delle origini.

Gli inizi al violino

Il suo primo strumento è il violino che abbandona ben presto per il banjo. Accade così che per buona parte degli anni Venti diventi un banjoista molto apprezzato che si esibisce con varie dance band. Solo più avanti scopre lo strumento che lo renderà famoso. Negli anni Trenta inizia a cimentarsi con il sax (baritono e tenore) e in veste di sassofonista entra a fa parte della W.P.A. Band nel corso degli anni Trenta.

Solista di sax

All’inizio degli anni Quaranta suona nella Eureka Brass Band dove si mette in luce come solista di sax baritono e più o meno contemporaneamente suona con orchestre da ballo organizzate e dirette da T. Boy Remy, il leader dell’Eureka. Nel 1943 entra stabilmente nella New Orleans Jazz Band di Kid Thomas con la quale resta per molti anni, esibendosi prima al Moulin Rouge e poi alla Preservation Hall e prendendo parte a molte sedute di incisione nelle quali ha ampio modo di emergere come solista di tenore. Negli anni Cinquanta-Sessanta Emanuel Paul continua a esibirsi anche con l’Eureka. Muore il 23 maggio 1988.