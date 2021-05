A horse with no name

Il 25 maggio 1972 il singolo A horse with no name degli America arriva al vertice della classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti.

Discografici scettici

Il successo del singolo che trascina in alto anche l’album America coglie tutti di sorpresa, a partire dalla casa discografica degli America, la Warner Brothers, decisamente scettica nei confronti della band. Formatisi a Londra sull’onda del successo di Crosby, Stills, Nash & Young, gli America sono composti dall’inglese Dewey Bunnell e dagli statunitensi Dan Peek e Gerry Beckley. Cantanti e chitarristi di buon mestiere, i tre decidono di fare sul serio nel 1969 quando iniziano a girare per locali esibendosi in una lunga serie di cover intervallate da qualche raro pezzo di produzione propria. Quando la Warner pubblica A horse with no name la critica lo stronca sulla base di due sostanziali argomenti: la struttura della canzone è troppo semplice e la voce di Dewey Bunnell è identica a quella di Neil Young. Il giudizio è talmente negativo che anche la casa discografica non si fa grandi illusioni.

Un errore di calcolo…

Quando, a pochi giorni dall’uscita del disco, arrivano i primi dati delle vendite, alla Warner pensano a un errore di calcolo: 600.000 copie vendute! I giovani orfani delle melodie dei Beatles e dei provvisoriamente disciolti Crosby, Stills, Nash & Young fanno di loro i nuovi idoli del momento. Alfieri di un country rock morbido e del più totale disimpegno politico e sociale non riusciranno a durare a lungo. Ben presto la carenza di idee innovative, considerata all’inizio uno dei pregi della loro musica, si rivelerà un limite insormontabile. Costretti a ripetersi all’infinito nel ruolo di cantori di un mito californiano patinato e del tutto sganciato dalla realtà finiranno per annoiare anche i loro più affezionati sostenitori. Nel 1977 Dan Peek sceglie la vita mistica e gli America diventano due. La loro storia continuerà tra abbandoni e ritorni improvvisi sull’onda della nostalgia, senza però lasciare tracce importanti.