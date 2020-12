A Natale scegli la sostenibilità

Natale è alle porte e se a causa della pandemia non sappiamo esattamente come organizzarci per festeggiarlo, una cosa è certa: con il pesce protagonista del 75% delle tavole della sola Vigilia, è necessario darsi da fare per proteggere le risorse ittiche, minacciate dalle pressioni della pesca eccessiva, dell’inquinamento e del cambiamento climatico.

Per questo motivo abbiamo raccolto qualche suggerimento per un Natale all’insegna del rispetto degli oceani e della vita in essi contenuta: piccole accortezze con un grandissimo effetto a catena.

1 A tavola, pescato sostenibilmente con il marchio blu…

In Italia, il Natale è il periodo dell’anno in cui si consumano più prodotti ittici: secondo una ricerca pubblicata lo scorso anno da Fedagripesca – Confcooperative, la spesa per pesce, molluschi e crostacei consumati alla sola Vigilia supera i 500 milioni di euro.

Davanti un consumo così importante diventa evidente l’enorme impatto positivo che si avrebbe da un consumo ittico sostenibile. Ma questo cosa significa nella pratica? Significa acquistare prodotti ittici provenienti da stock in salute, gestiti responsabilmente e con il minimo impatto sull’ecosistema. La presenza del marchio blu di MSC sulla confezione assicura che tutte queste condizioni siano state rispettate secondo rigorosi principi scientifici, e garantisce inoltre la tracciabilità in ogni step della catena di approvvigionamento. Il marchio si trova su molti prodotti surgelati, in conserve e pet food per gli amici animali.