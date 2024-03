A Roma corso di giardinaggio

Saperi teorici e pratici per realizzare un orto o un giardino e diffondere le tecniche di coltivazione orticole e ornamentali.

Argomenti

terreno questo sconosciuto

preparazione aiuole

La pianta

Consociazioni

Semine in vasetto e in pieno campo

Trapianti

Gestione delle piante, malattie e difesa dai parassiti

Raccolta

Calendario del corso:

venerdì 8.3.2024 < 18 – 20 > TEORIA ON LINE

domenica 10.3.2024 < 15 – 17 > PRATICA SUL CAMPO

venerdì 22.3.2024 < 18 – 20 > TEORIA ON LINE

sabato 23.3.2024 < 15 – 17 > PRATICA SUL CAMPO

venerdì 5.4.2024 < 18 – 20 > TEORIA ON LINE

sabato 6.4.2024 < 15 – 17 > PRATICA SUL CAMPO

sabato 11.5.2024 < 15 – 17 > PRATICA + TEORIA SUL CAMPO

sabato 8.6.2024 < 15 – 17 > PRATICA + TEORIA SUL CAMPO

Per le attività pratiche sul campo vi è inoltre la possibilità di partecipare di giardinaggio all’orto programmati per il 4.5.2024 e per il 1.6.2024.

Il corso è tenuto da Enrico Lazzari, agronomo amico dell’Hortus Urbis esperto di orticoltura naturale e verde ornamentale.

Sede: Hortus Urbis, via Appia Antica 42/50, Roma

Costo: donazione suggerita di 80,00 euro a persona/ 120,00 per le società

Riservati 3 posti gratuiti per gli insegnanti/maestri degli asili, materne e della scuola primaria e secondaria.

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti.

Informazioni supplementari:

L’area è dotata di parcheggio esterno

Le lezioni teoriche si terranno on line, i laboratori pratici nell’orto

Le attività potranno subire variazioni in relazione alle condizioni climatiche

Come spenderemo le vostre donazioni:

Materiali e piante per le attività pratiche del corso

Materiali e piante per la manutenzione e il miglioramento dell’orto

In bici: ciclabile Cristoforo Colombo e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c’è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina.

Bus: 118 o 2018 sull’Appia Antica (Fermata Domine Quo Vadis) o 30express, 714 e 715 (Fermata Cristoforo Colombo/Bavastro o Cristoforo Colombo/Circonvallazione Ostiense) e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c’è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina.

In macchina: la domenica parcheggiare a via Carlo Conti Rossini, Largo Gavaligi, via Omboni, via Scott e dintorni e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c’è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina. Gli altri giorni, dal lunedì al sabato, salvo manifestazioni alla ex Cartiera Latina, parcheggiare al parcheggio interno in via Appia Antica 50.