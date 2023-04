Adesivi personalizzati: i servizi di stampa di Sprint24 per promuovere il brand nel rispetto dell’ambiente

Oggi le imprese e i professionisti hanno bisogno di promuovere il brand rispettando l’ambiente, adottando nuove strategie di comunicazione per diffondere il marchio in modo sostenibile.

Una soluzione interessante è rappresentata dagli adesivi personalizzati di carta, prodotti eco-friendly che consentono di creare brand awareness in maniera più ecocompatibile.

Per un risultato green con cui ottenere il massimo engagement è possibile affidarsi al servizio di stampa adesivi personalizzati di Sprint24, azienda con oltre 15 anni di esperienza online in grado di realizzare un ampio ventaglio di soluzioni grafiche con cui favorire la crescita del business.

Oltre a un’ampia scelta di sticker, su Sprint24.com è possibile personalizzare gli adesivi di carta in base alle proprie esigenze, ottenendo uno strumento di marketing su misura completamente customizzato.

Gli adesivi in carta personalizzabili di Sprint24 per il branding

Nel catalogo di Sprint24 è possibile trovare diverse soluzioni per le aziende che vogliono usare gli adesivi in carta per il branding.

Innanzitutto, è possibile scegliere gli sticker in carta lucida per valorizzare il contenuto grafico, oppure con superficie facilmente scrivibile, ideale per spedizioni o servizi di delivery. Esistono anche prodotti in carta patinata adesiva con finitura opaca, oppure con superficie liscia e finitura naturale, tutti realizzati con pura cellulosa certificata FSC, il marchio che garantisce la provenienza sostenibile del materiale.

Per quanto riguarda la forma, è possibile scegliere tra quelle più tradizionali quadrata e rettangolare, altrimenti si possono preferire quelle più particolari e originali, come per esempio gli adesivi in carta di forma sagomata o rotonda. È inoltre possibile optare per un’ampia scelta di formati, per esempio 10 x 10 cm o 10,5 x 14,85 cm per i prodotti sagomati, oppure da 5,50 x 5,50 cm fino ad A7 (7,4 x 10,5 cm) e A6 (10,5 x 14,85 cm) per quelli quadrati e rettangolari, scegliendo tra formati standard o personalizzati in base alle proprie necessità.

Tra le opzioni di personalizzazione degli adesivi in carta proposte da Sprint24 c’è anche la scelta dei colori di stampa, con la possibilità di optare per i colori HD oppure per una stampa in bianco e nero. Una volta definiti tutti i dettagli del progetto non rimane che inviare il file grafico, per customizzare gli sticker con il logo aziendale, un’immagine particolare, una scritta originale o qualsiasi altro elemento grafico. Dopo il controllo tecnico automatico gratuito, oppure la verifica da parte di un operatore, è possibile confermare l’ordine e mandare in stampa i propri adesivi personalizzati in carta.

Sprint24 mette a disposizione diverse soluzioni di stampa per il business, a partire dall’opzione Promo, ideale per chi pianifica la propria campagna con largo anticipo. In alternativa, è possibile ricevere gli adesivi in carta customizzati in pochi giorni con l’opzione Premium, la più scelta da professionisti e aziende che include l’archiviazione dei PDF di stampa, le spedizioni multiple su richiesta e la consegna espressa. Per le urgenze invece basta preferire il piano Business, con data di consegna assicurata, spedizione in 12 ore e correzione professionale del file gratuita.

Come promuovere il business con gli adesivi personalizzati in carta di Sprint24

La stampa online di adesivi personalizzati in carta vanta tantissime applicazioni nella promozione del brand e del business. Gli sticker eco-friendly consentono di associare l’immagine aziendale ai temi della sostenibilità, per mostrare agli utenti che l’impresa è attenta alle questioni ecologiche ed è impegnata nella riduzione dell’impatto ambientale del business.

Allo stesso tempo, è possibile usufruire di un prodotto versatile, economico ed efficace, con cui aumentare la notorietà del marchio in modo semplice ed efficiente. Per esempio, gli sticker personalizzati possono essere usati per il packaging dei prodotti, applicando le etichette in carta alle confezioni dei propri articoli per favorire la diffusione del brand.

Gli adesivi in carta customizzati sono perfetti anche come gadget da distribuire durante eventi, fiere e manifestazioni di settore, per comunicare con gli utenti in target e offrire loro un omaggio non invasivo e sempre molto gradito. Sono anche adatti all’attività di branding interna, per rafforzare l’engagement dei dipendenti e brandizzare i luoghi di lavoro.

Gli adesivi personalizzati in carta sono prodotti di qualità e durevoli da utilizzare a fini pubblicitari, basta scegliere con attenzione le caratteristiche degli sticker e ideare un progetto grafico accattivante e coinvolgente.

Con Sprint24 è possibile beneficiare del supporto di una tipografia online seria e affidabile, con un team di esperti in grado di fornire tutto il sostegno per la realizzazione degli adesivi customizzati più adatti alle proprie esigenze, con tante opzioni tra cui scegliere, una qualità di stampa professionale e un servizio completo per la promozione del brand e la crescita del business.