Alfred “Chico” Alvarez, la tromba dell’evoluzione di Stan Kenton

Il 1° agosto 1992 muore il trombettista Alfred “Chico” Alvarez, protagonista di primo piano dell’evoluzione musicale di Stan Kenton.

I primi passi a Los Angeles

Nato il 3 febbraio 1920 a Montreal, in Canada Alfred Alvarez cresce alla scuola musicale di Los Angeles dove si fa notare in vari gruppi. Il suo momento di gloria arriva nel decennio dal 1941 al 1951 quando entra a far parte dell’orchestra di Stan Kenton mettendosi in evidenza come solista.

Una tromba dal ruolo importante

La sua tromba ha un ruolo rilevante nel gruppo di Kenton che in quell’epoca vive il trapasso dallo swing al progressive jazz. La nuova esperienza consente ad Alvarez di evidenziare la propria versatilità, che bene si adatta alle esigenze della creatività kentoniana. Chiusa l’esperienza con Kenton suona in altre orchestre, in particolare con quelle di Charlie Barnet e Red Norvo e negli anni Ottanta si orienta verso la musica latino-americana.