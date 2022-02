Anice verde, contro tosse e raffreddori

L’anice verde è una delle spezie più antiche largamente utilizzata da Egiziani, Greci e Romani. Il nome anisum deriva dal greco e significa “eccitare” o “avvampare”, in relazione al fatto che tra le varie proprietà che le erano state attribuite in passato c’erano anche quelle di “combattere l’impotenza, di stimolare il coito, di risvegliare Venere”.

NOTE: con il nome di “Anice” viene indicata anche un’altra pianta che non ha parentele botaniche con Pimpinella anisum ma che possiede lo stesso aroma. Tale pianta è l’Anice Stellato (Illicium verum Hook).

Anice verde, dove si trova

HABITAT: probabilmente di origine asiatica, è stata in seguito importata nel bacino del Mediterraneo e in Europa dove si è ampiamente naturalizzata prediligendo luoghi soleggiati e terreni ben drenati. In Italia è molto diffusa tale da essere considerata una pianta spontanea.

TEMPO E MODALITA’ DI RACCOLTA O COLTIVAZIONE: la raccolta delle pianta avviene a Luglio-Agosto tagliando le ombrelle e ponendole ad essiccare in luogo ombreggiato ed arieggiato. Quando sono secche si battono in modo da separare i frutti dal resto della pianta.

Anice verde, come si usa

PARTE UTILIZZATA: frutti, spesso chiamati “semi”, anche se questo non è botanicamente corretto.

COME SI USA IN COSMETICA: l’olio essenziale di Anice viene utilizzato come ingrediente in dentifrici e colluttori, grazie al suo effetto disinfettante e rinfrescante sul cavo orale.

COME SI USA IN CUCINA: utilizzato nella preparazione liquori e grappe dall’effetto digestivo. Viene inoltre impiegato come ingrediente in caramelle e in pasticceria per il suo gradevole aroma.

Anice verde, proprietà e benefici

PRINCIPALI COMPONENTI

Olio essenziale composto soprattutto da anetolo ed estragolo

Flavonoidi

Cumarine

Grassi

PROPRIETA’ SALUTISTICHE PRINCIPALI

Le principali proprietà benefiche dell’Anice verde sono:

Digestiva, aromatica

Contrasta la formazione di gas e fermentazioni intestinali (azione carminativa)

Rilassante sulla muscolatura liscia dell’intestino (azione antispastica)

Balsamica, fluidificante del catarro

Galattogena

Blandamente estrogenica

** Questo articolo non ha alcuna pretesa scientifica, è solo divulgativo.

Fonte: https://www.erbecedario.it/it/anice-verde