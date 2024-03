Ann Burton, la voce olandese che conquistò il Giappone

Il 4 marzo 1933 ad Amsterdam nasce la cantante Ann Burton, il cui vero nome è Johanna Rafalowicz, una delle voci più famose del jazz olandese.

I primi passi

La giovane Ann muove i primi passi nel mondo dello spettacolo con un quintetto lussemburghese guidato da Johnny Millston. Nel 1955 si esibisce con l’orchestra di Ted Powder e con Eddie de Haas nei club per i soldati statunitensi in Germania. Sono loro a spingerla a sperimentarsi nell’improvvisazione jazzistica. Nell’estate del 1958 canta nel quartetto della pianista Pia Beck. Nel 1960 va in tournée in Marocco e in Spagna con l’orchestra del sassofonista Piet Noordijk.

Il successo

Nel 1965 un notevole successo di pubblico e critica accoglie la pubblicazione di un suo EP per la Decca Records con il Frans Elsen Trio seguito dall’incredibile successo anche commerciale dell’album Blue Norton nel quale è accompagnata da Louis van Dijk, Jacques Schols, John Engels e Piet Noordijk. Nel 1973 fa una tournée in Giappone, dove diventa la cantante jazz più popolare dopo Ella Fitzgerald. In Giappone pubblica numerosi album con Masahiko Sato, Ken McCarthy e altri. Negli anni Ottanta fonda una propria etichetta discografica e insegna al Conservatorio di Amsterdam. Muore il 29 novembre 1989, a soli 56 anni a causa di un cancro alla gola.