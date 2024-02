Barattoli in vetro: un packaging alimentare sicuro ed ecosostenibile

Quello del packaging alimentare è un settore che si avvale dei materiali più disparati per la creazione di imballi e confezioni. Si possono per esempio citare il polietilene, il polipropilene, il polistirene espanso estruso, il PET, l’acido polilattico, la carta e il cartone, i film plastici, la carta termoformabile, il vetro, l’alluminio ecc.

Fra le tante confezioni per alimenti disponibili, impossibile non riconoscere l’importanza dei barattoli di vetro, che si caratterizzano per la loro sicurezza e per la loro ecosostenibilità, due qualità che risultano d’importanza fondamentale nel settore alimentare.

Perché scegliere bottiglie, vasi e barattoli di vetro? L’aspetto sicurezza

Vi sono rigide disposizioni di legge in ambito alimentare riguardo alla sicurezza per la salute del consumatore finale e le autorità effettuano vari controlli per verificare che le aziende rispettino tutte le procedure necessarie a garantire che il prodotto finale abbia determinati requisiti qualitativi e che sia conservato correttamente. Riguardo a questo ultimo punto, l’importanza del contenitore è fondamentale ed è qui che il vetro può fare la differenza.

Quest’ultimo, infatti, è un materiale che presenta inerzia chimica, ha cioè una scarsissima o nulla tendenza alla partecipazione a reazioni chimiche nel caso di contatto con altre sostanze e non rilascia emissioni nocive nei cibi. Il vetro è inoltre un materiale non poroso, è impermeabile e non può essere penetrato né da liquidi né da gas. Ha anche una notevole resistenza termica e non subisce né danni né alterazioni anche quando le temperature sono molto basse o, al contrario, molto elevate, tant’è che può essere facilmente sterilizzato con acqua bollente.

Tutte queste caratteristiche lo rendono una scelta ottimale per qualsiasi tipo di alimento: cibi in polvere, conserve, salse, sottaceti e sottoli, alimenti secchi, umidi o semisolidi e via discorrendo.

Se un barattolo di vetro è correttamente sigillato, a seconda del tipo di alimento in esso contenuto, i tempi di conservazione possono essere particolarmente lunghi, anche diversi anni.

Va inoltre sottolineata un’altra sua caratteristica: la trasparenza. Ciò permette di visualizzare il contenuto dei barattoli verificando l’integrità del prodotto e l’eventuale presenza di anomalie (muffa o colorazione inusuale dell’alimento).

Vetro: un materiale ecosostenibile

I barattoli in vetro sono un classico esempio di packaging alimentare totalmente ecosostenibile. Il vetro infatti è un materiale riciclabile al 100%; va inoltre sottolineato che può essere riutilizzato infinite volte senza che vi sia il minimo degrado delle sue caratteristiche qualitative. In altri termini, da un vecchio barattolo in vetro è possibile ottenerne uno nuovo con le identiche peculiarità.

Ne consegue una minore necessità di estrazione e lavorazione di altre materie prime, contribuendo quindi alla riduzione dell’impatto ambientale.

L’aspetto commerciale

Da un punto di vista più squisitamente commerciale, grazie alle caratteristiche di sicurezza ed ecosostenibilità, la scelta di confezionare i propri prodotti in barattoli di vetro può risultare ideale per un’azienda; i consumatori finali sono infatti ovviamente interessati all’aspetto della sicurezza e inoltre negli ultimi anni è molto cresciuta la sensibilità verso le tematiche ambientali.

Va infine sottolineato l’aspetto estetico; il vetro è infatti un materiale particolarmente versatile e i barattoli in vetro possono essere delle “piccole opere d’arte” realizzabili in una vasta gamma di forme, colori e dimensioni, rendendoli particolarmente attrattivi per il consumatore. Ciò rende il vetro un’opzione sicuramente interessante anche per quanto concerne le strategie di marketing.