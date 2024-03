Bill Barron, un sax d’avanguardia con le radici negli anni Cinquanta

Il 27 marzo 1927 a Philadelphia, in Pennsylvania, nasce il sassofonista e compositore Bill Barron registrato all’anagrafe come William Barron jr.

La prima tournée con i Carolina Cotton Pickers

Dopo aver studiato il pianoforte da bambino, inizia a suonare il sassofono tenore a tredici anni. All’inizio degli anni Quaranta fa la sua prima tournée con i Carolina Cotton Pickers. Dopo il servizio militare, durante il quale suona in un’orchestra comprendente Randy Weston ed Ernie Henry, studia teoria e composizione. A partire dal 1948 suonato in molti gruppi di Philadelphia, tra cui quelli di Red Garland e di Jimmy Heath. Nel 1958 si trasferisce a New York, dove entra a far parte del gruppo di Cecil Taylor, con cui l’anno seguente incide l’importante disco Love for sale. Suona poi con Philly Joe Jones, Charles Mingus e soprattutto con il trombettista Ted Curson, insieme al quale dirige un gruppo fino alla metà degli anni Sessanta del Novecento. Dalla fine di quel decennio dirige un proprio quartetto, oltre a suonare nel gruppo Barron Brothers al fianco del fratello Kenny, pianista.

Uno stile particolare

Negli anni Settanta del Novecento inizia a utilizzare anche il sassofono soprano e il flauto. Intensifica poi la sua attività di compositore, di insegnante (in varie università e dirigendo laboratori jazzistici) e di teorico e studioso della musica afro-americana e nera in generale. Riceve vari riconoscimenti da accademie musicali e università americane. Il suo stile, inizialmente legato alle esperienze bop e particolarmente a Dexter Gordon e più tardi a John Coltrane si sviluppa poi verso l’ambito, genericamente intenso, dell’avanguardia conservando in maniera originale molti elementi di timbro e di fraseggio del jazz degli anni Cinquanta. Muore il 21 settembre 1989 a Middletown, nel Connecticut.