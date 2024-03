Oceani, la tecnologia virtuale per le specie in estinzione

La biodiversità negli oceani è costantemente a rischio, a causa del cambiamento climatico, e ciò, a lungo termine, potrebbe comportare l’estinzione delle forme di vita che popolano gli oceani. Per scongiurare questa eventualità, è importante che i metodi di pesca tradizionali si evolvano verso uno sviluppo sostenibile.

I metodi di pesca tradizionali, che in genere fanno uso di corde verticali che collegano gli attrezzi presenti sul fondale marino ad una boa in superficie, permettono ai pescatori di individuare e catturare il pescato. Questa metodologia rappresenta un rischio per le balene, che spesso restano impigliate nelle reti, poco visibili. Negli ultimi 30 anni, l’85% degli incidenti di questo genere è avvenuto come conseguenza di tali pratiche.

Progetti innovativi come LobsterLift, una startup membro del programma di accelerazione 3DEXPERIENCE Lab di Dassault Systèmes, possono ricoprire in questo contesto un ruolo chiave.

Acquisizione e miglioramento delle procedure microscopiche

La startup LobsterLift è stata ideata con il proposito di salvaguardare la specie in via d’estinzione della ‘balena franca’ del Nord Atlantico. Progetti di questo tipo mirano a colmare il divario tra il superamento delle sfide affrontate oggi ed aiutare i pescatori che impiegano metodologie tradizionali ad affrontare le sfide ambientali per salvaguardare la biodiversità.

Quello progettato da LobsterLift è un sistema modulare automatico di recupero in superficie delle trappole per aragoste, che soddisfa le esigenze dei pescatori. Le trappole che impiegano LobsterLift vengono adagiate interamente sul fondale marino, senza lenze in superficie, e sollevate solamente se necessario. In questo modo, il cetaceo non corre il rischio di rimanere impigliato. Il pescatore invia un segnale acustico da un localizzatore presente sulla sua barca a un dispositivo collegato alla rete per il recupero di una rete a strascico. Questa tecnologia innovativa consente ai pescatori di aragoste di continuare a pescare come in precedenza, fornendo loro la possibilità di sostituire la lenza e la boa con una soluzione più sostenibile, a un prezzo accessibile. LobsterLift è stato inoltre concepito come un sistema più sicuro e veloce rispetto ai metodi tradizionali.

I vantaggi della piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes nel cloud: la collaborazione intelligente collettiva

La piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes ha permesso di accelerare i tempi di sviluppo, centralizzando le attività. Nessun cambiamento degno di rilievo può avvenire in silos. Questa visione ha ispirato la nascita di collaborazioni tra responsabili politici, clienti, ambientalisti e investitori in ottica di sviluppo di soluzioni innovative volte alla coesistenza tra industria e ambiente.

Il 3DEXPERIENCE Lab accoglie ogni anno nuove startup, partner di incubatori e fab lab. Qui possono accedere alla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes per lo sviluppo di progetti digitali trasformativi che contribuiscano agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite attraverso un miglioramento complessivo della società, oltre che beneficiare di tutoraggio e competenze. Il team di LobsterLift ha collaborato con i pescatori di aragoste per implementare nuove modalità di pesca che non mettano a rischio la balena franca dell’Atlantico settentrionale e altre specie di grandi mammiferi marini in via d’estinzione.

Per maggiori informazioni sul 3DEXPERIENCE Lab di Dassault Systèmes: https://3dexperiencelab.3ds.com/en/