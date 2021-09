Blind Donald Dawson, la passione più forte dei limiti

Il 22 settembre 1922 nasce a Cobleskill, New York, il pianista Blind Donald Dawson.

La passione per la musica

Orfano da quando aveva tre mesi e praticamente cieco dalla nascita frequenta la Batavia School For The Blind, un istituto per non vedenti della vicina città di Buffalo. La sua menomazione non gli impedisce di coltivare la passione per la musica. Comincia a esibirsi in pubblico nel 1940, a diciott’anni, suonando sia il pianoforte che il violino nelle feste e nei locali.

Il successo britannico

Stabilitosi ad Albany, dal 1945 suona in un’orchestra locale come organista e pianista. Più tardi appare in veste di solista al Brass Rail di Troy. Dopo aver lavorato per molti anni con gruppi di soul music, nel 1973 scoperto da Kip Lornell ottiene un buon successo in Gran Bretagna sull’onda della riscoperta della musica black delle origini pubblicando vari dischi con l’etichetta discografica Flyright.