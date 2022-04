Blossom Dearie, la bionda pianista dalla voce inconfondibile

Il 28 aprile 1926 a East Durhan, New York, nasce la cantante e pianista Blossom Dearie. Con la sua voce da bambina e un carattere tenace lascia un segno importante nella storia del jazz e, in qualche modo anche della musica pop.

Le Blue Flames

La sua popolarità nasce intorno alla metà degli anni Quaranta quando si esibisce sia come pianista che come cantante in numerosi gruppi quali vanno i Blue Reys di Alvino Rey e soprattutto le Blue Flames, un gruppo operante all’interno della compagine capeggiata da Woody Herman. Trasferitasi a Parigi nel 1952 si esibisce in vari locali a fianco di Annie Ross e dà vita alle Blue Stars, un gruppo vocale per il quale ha anche scrive alcuni arrangiamenti.

Stile delicato

Sposatasi nel frattempo a Parigi con il sassofonista belga Bobby Jaspar, la cantante nel 1956 riprende la strada degli Stati Uniti, dove collabora con un gran numero di musicisti e si esibisce in molte serate in numerosi club. Pianista dallo stile delicato, la Dearie dà il meglio di se stessa quando può giocare con la voce in canzoni pungenti e spiritose. Muore il 7 febbraio 2009