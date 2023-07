Borghi d’Italia, 4 nuove bandiere arancioni

Salgono a 274 i piccoli borghi italiani che il Touring Club ha premiato per la ricchezza della loro storia e della loro cultura, per la qualità delle offerte enogastronomiche, per la bellezza del paesaggio e per la sostenibilità ambientale. Le 4 new entry sono in Lombardia Castione della Presolana e Moltrasio, Morrovalle nelle Marche e Picinisco nel Lazio.

Con le nuove certificazioni in Lombardia sono 18 i borghi premiati per le qualità turistico-ambientali. Le due nuove bandiere sono state assegnate a Castione della Presolana, località ai piedi del monte delle Prealpi Bergamasche; è un paradiso naturalistico, frequentato in estate e in inverno da chi ama la montagna, la natura e lo sport.

L’altro borgo premiato è Moltrasio, sul lago di Como, che ha un patrimonio storico interessante e bellezze naturali da scoprire attraverso 4 percorsi a tema: acqua, pietra, storia e panorama.

Con l’assegnazione del premio a Morrovalle, in provincia di Macerata, le Marche si confermano la terza regione più “arancione” d’Italia con 25 borghi premiati. Morrovalle, a pochi chilometri dal mare Adriatico e dai monti Sibillini, è uno scrigno di storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia in un contesto paesaggistico di grande bellezza. Infine con Picinisco, borgo appenninico della Valle di Comino, la regione Lazio raggiunge 21 borghi premiati.

A Picinisco, che sorge nel versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la natura è la protagonista assoluta e si unisce a un’offerta enogastronomica ricca e di qualità.

I 4 borghi, assieme a quelli dove sventolano le Bandiere Arancioni in tutta Italia, si uniscono per regalare un’autentica esperienza di viaggio alla scoperta di piccoli centri e di comunità che mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e offrono eventi che arricchiscono il territorio.

(Da Ansa.it)