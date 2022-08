Buck Owens, l’uomo che ha rivitalizzato il country

Il 12 agosto 1929 a Sherman, nel Texas nasce Buck Owens uno dei più importanti cantanti, chitarristi e autori di country degli Stati Uniti

Di successo in successo

Registrato all’anagrafe con il nome di Alvis Edgar Owen nel corso della sua ultratrentennale carriera ha collezionato più di venti primi posti nella classifica country e, solo negli anni Sessanta, ha piazzato una quindicina di album nella classifica pop e rock. Nato nel Texas ma cresciuto a Mesa, in Arizona, si trasferisce, nei primi anni Cinquanta, a Bakersfield in California. Nel 1957 pubblica i suoi primi dischi come solista, iniziando così una straordinaria carriera ricca di successi non solo come cantante ma come conduttore televisivo, chitarrista e uomo d’affari artefice delle proprie fortune.

Act naturally

Una delle sue migliori canzoni, Act naturally diventa un successo nell’interpretazione dei Beatles. Nel 1960 forma i Buckaroos, che, nati come la propria band di supporto riescono a sviluppare con successo una carriera parallela tanto da essere proclamati nel 1967 e nel 1968 “il miglior gruppo country strumentale dell’anno”. Owens oltre a rivitalizzare il country con uno stile elegante e un sound molto particolare, è anche un acutissimo uomo d’affari. Crea infatti un proprio studio di registrazione, una propria casa editrice, una propria agenzia artistica, e spazi in tutti i campi dello spettacolo, dall’acquisizione di una catena di stazioni radiofoniche alla produzione di shows televisivi. PubblicA moltissimi dischi sia come solista che in collaborazione con altri artisti. Muore a Bakersfield, il 25 marzo 2006.