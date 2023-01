Bud Scott, il jazzista molto amato dai leader

L’11 gennaio 1890 nasce a New Orleans, in Louisiana il banjoista, chitarrista, violinista e cantante Bud Scott.

Tra King Oviver e Kid Ory

Inizia a suonare il banjo e il violino da bambino. Ottiene Il suo primo importante ingaggio nel 1904 nell’orchestra di John Robichaux. Entra quindi a far parte della Olympia Orchestra di Freddie Keppard. A partire dal 1913 suona in veste di violinista con gruppi vaudeville. Nel 1915 si stabilisce a New York suonando il violino in orchestre di teatro. Nel 1917 è a Baltimora, questa volta come banjoista, con l’orchestra di Bob Young. Ottiene quindi degli. ingaggi come cantante in seno al Clef Club con il quale si esibisce alla Carnegie Hall nel 1919. Due anni dopo entra nell’orchestra di Will Marion Cook e nel 1923 a Chicago suona e incide con la Creole Jazz Band di King Oliver. A partire da questo momento fa la spola tra Chicago e Los Angeles dove suona con Kid Ory. Nel 1926 si esibisce al Plantation Café di Chicago nella nuova orchestra di Oliver (che era poi in realtà quella di Louis Russell) con la quale registra un’altra importante serie di dischi per la Vocalion, ancora come banjoista, dimostrando di poter competere ad armi pari con il suo predecessore Johnny St. Cyr. Sempre a Chicago suona con le formazioni di Erskine Tate e Dave Peyton, che a quell’epoca erano molto popolari, in veste sia di banjoista sia di violinista.

Protagonista del New Orleans revival

Nel 1927 entra a far parte dei Red Hot Peppers di Jelly Roll Morton e contemporaneamente incide con i Black Bottom Stompers di Johnny Dodds. L’anno successivo viene scritturato dalla Apex Club Orchestra diretta dal clarinettista Jimmie Noone con Earl Hines al pianoforte. Una tanto intensa oltre che prestigiosa attività testimonia inequivocabilmente la quotazione davvero notevole di Bud Scott che era in quegli anni realmente conteso dai maggiori leader operanti nella Windy City. Con Morton, Dodds e Noone Scott registra vari album considerato oggi tra i capolavori della scuola New Orleans. Nel 1929 suona con le formazioni di Fess Williams e di Dave Peyton. All’inizio degli anni Trenta si stabilisce in California dove suona con le orchestre di Leon Herriford e di Mutt Carey, prima di formare un suo trio che terrà in vita per molti anni. Nel 1944 Kid Ory, ritornato alla ribalta, chiama Scott al suo fianco e a partire da questo momento, sino a quando non sarà costretto ad abbandonare la professione per ragioni di salute, suona e incide a fianco del mitico trombonista, diventando così uno dei principali protagonisti anche del New Orleans revival. Nel 1946 prende parte al film “New Orleans” a fianco di Louis Armstrong e di Kid Ory. Muore a Los Angeles, in California, il 2 luglio 1949.