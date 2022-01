Casa sostenibile: caratteristiche e segreti

Per rendere una casa sostenibile occorre tener conto di vari fattori per rispondere agli standard di comfort ecologici. Naturalmente questo significa che una casa sostenibile deve essere innanzitutto progettata per tenere conto di un uso razionale delle risorse. Non possono certamente mancare sistemi di gestione e di automazione dedicati anche al benessere delle persone che, oggi, si possono trovare anche a prezzi del tutto contenuti.

Gli standard a cui deve rispondere una casa sostenibile, sono quelli che attengono alle norme della bioedilizia. In generale questi principi considerano una serie di fattori che mettono al centro la qualità ambientale.

L’importanza degli impianti di automazione e dell’illuminazione

Ogni impianto dovrebbe essere realizzato per ridurre il consumo di energia, tanto per gli elettrodomestici così per gli arredi interni, come, per esempio, per i montascale; parlando di questa tecnologia, esistono diverse tipologie di prezzi montascale, che si adattano ad ogni tipo di budget. Ad esempio è possibile trovare questi prodotrti presso realtà specializzate come Handicare-montascale.

L’illuminazione, inoltre, è, secondo le regole della domotica un altro degli aspetti principali di cui tener conto se si pensa ad una casa che sia realmente sostenibile.

Acquistare lampadine a LED, anche se il costo può sembrare oneroso rispetto alle comuni alogene o lampadine ad incandescenza, significa avere a disposizione, per esempio, lampade che durano almeno 8 o 10 volte di più delle solite e poter risparmiare nel tempo sul costo delle bollette.

Le rinnovabili, un punto di forza

L’uso del fotovoltaico è un altro dei punti di forza di una casa sostenibile. Sfruttare l’energia solare per produrre acqua calda o provvedere al fabbisogno domestico oggi è possibile grazie all’ampia offerta di moduli fotovoltaici presente sul mercato.

Un solo pannello, grande in media 1 metro per 1 metro e mezzo (e spesso 2-3 cm), è in grado di produrre almeno 200 W di energia elettrica.

La coibentazione

Un altro degli aspetti da considerare è la coibentazione. In particolare una coibentazione termica evita perdite di calore e dispendiosi costi energetici. Grazie a particolari materiali isolanti durante la stagione invernale si impedisce al calore di disperdersi all’esterno; mentre, al contrario, in estate proprio la coibentazione (detta anche coimbentazione) garantisce all’interno delle mura domestiche una temperatura fresca.

Ben-essere a 360 °

Una casa sostenibile non può non tener conto del benessere delle persone che la abitano: un ben-essere a 360 ° che considera le migliori condizioni dell’abitare e nell’abitare. Pertanto, è progettata per gestire i rifiuti in modo semplice con comparti dedicati. Inoltre, dovrebbe disporre di uno spazio verde per consentire a chi la vive di poter anche produrre e consumare prodotti a Km 0. Naturalmente non può essere concepita senza considerare i materiali usati per la progettazione che dovranno, per forza di cose, essere atossici, sicuri per la salute dell’ambiente domestico e, non ultimo, dei suoi abitanti.