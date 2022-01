Fotovoltaico in un clic, grazie a Sorgenia

Gestire in modo completamente digitale l’installazione di un impianto fotovoltaico, dalla configurazione su misura alla firma da remoto del contratto: da oggi con Sorgenia è possibile, grazie al nuovo configuratore digitale per le greentech.

In modo semplice e intuitivo, il cliente che vuole dotare la propria abitazione di un impianto fotovoltaico può disegnarlo in autonomia, avvalendosi – se lo desidera – della consulenza dei tecnici di Sorgenia da remoto. Poche le informazioni da fornire – l’indirizzo di casa e quanto si spende in media di elettricità – per individuare la soluzione che risponde alle proprie esigenze. Oltre al numero e all’orientamento dei moduli, la proposta fornisce dati sul risparmio che il cliente ottiene e sulla C02 non immessa in atmosfera nonché informazioni relative a un eventuale finanziamento. In pochi clic è possibile acquistare in autonomia il proprio impianto, inserendo i propri dati e la documentazione richiesta.

I tecnici di Sorgenia effettuano poi un sopralluogo per garantire la massima sicurezza ed efficacia dell’installazione, facendosi carico delle pratiche amministrative per l’accesso allo scambio sul posto e alle detrazioni fiscali. Un’applicazione digitale dedicata permette ai clienti di monitorare sempre in tempo reale la produzione di energia rinnovabile dell’impianto e i consumi dell’abitazione. All’impianto è possibile affiancare anche batterie di accumulo, pompe di calore e colonnine di ricarica per le auto.

Gianfilippo Mancini, CEO di Sorgenia afferma: “Il nostro obiettivo è mettere tutti nelle condizioni di diventare, in maniera semplice e completamente digitale, protagonisti attivi della transizione energetica. Anche un’operazione complessa come l’installazione di un impianto fotovoltaico diventa oggi semplice, esattamente come un qualsiasi acquisto online. Questo è un ulteriore esempio di tecnologia al servizio delle persone per dar vita alla rivoluzione green cui noi tutti siamo chiamati“.