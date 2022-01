Al Foster, il batterista di Miles

Il 18 gennaio 1944 nasce a Richmond, Virginia il batterista Al Foster, registrato all’anagrafe con il nome di Aloysius Tyrone Foster.

L’incontro con Miles

La sua famiglia si trasferisce poco dopo la sua nascita a New York. Qui inizia lo studio della batteria all’età di 13 anni, dopo essere rimasto impressionato dall’ascolto di una versione di Cherokee eseguita da Max Roach, e si forma in maniera totalmente autodidatta. All’inizio degli anni Sessanta inizia a suonare con molti jazzisti newyorkesi, comparendo ben presto anche in studio d’incisione, soprattutto per la casa discografica Blue Note. Suona con musicisti come Blue Mitchell, Cannonball Adderley, Thelonious Monk, Freddie Hubbard, Hugh Masekela prima di entrare, nel 1972, nel gruppo di Miles Davis, del quale è il batterista per sei anni, suonando in tutto il mondo e comparendo in tutti i suoi dischi da On The Corner in poi.

Una carriera lunghissima

Nel corso di una tournée in Giappone suona nel gruppo che accompagna la cantante Abbey Lincoln. A partire dagli ultimi anni Settanta accompagna, sia dal vivo che su disco, molti pianisti di estrazione bop come Walter Bishop jr., Sadik Hakim (alias Argonne Thornton), Duke Jordan, Red Garland; ha inciso con musicisti come Frank Foster, George Adams e Sonny Rollins e, tra il settembre e l’ottobre del 1978, partecipa a una tournée attraverso gli Stati Uniti delle Milestone Jazz stars, accompagnando Rollins, McCoy Tyner e Ron Carter. Ancora oggi appare spesso in concerti sia come side-man che a capo di un suo gruppo.