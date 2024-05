Cecil Irwin, il sax e il clarinetto di Earl Hines

Il 3 maggio 1935 presso DeMoines, nello Iowa muore in un incidente stradale il sassofonista, arrangiatore e clarinettista Cecil Irwin

Gli inizi con Dickerson

Nato a Evanston, nell’Illinois, il 7 dicembre 1902, Irwin è attivo nell’area di Chicago fin dalla metà degli anni Venti quando entra a far parte dell’orchestra di Carroll Dickerson. Successivamente passa in quella di Erskine Tate, che per molto tempo è l’attrazione principale al Vendôme Théâtre. Dopo un breve periodo nella band residente al Café de Paris viene scritturato nella Grains of Corn, l’orchestra guidata dal clarinettista Junie C. Cobb con la quale incide vari brani nell’estate del 1928 per Vocalion.

Il passaggio con Hines

Dopo aver partecipato a molte sedute d’incisione sotto i più vari nomi entra a far parte in pianta stabile dell’orchestra di Earl Hines per il Grand Terrace nel dicembre 1928 in qualità di sassofonista tenore e arrangiatore. Quello che sembra l’inizio di una nuova stagione di successi si rivela in realtà la fine della sua vita. Nel corso di una tournée dell’orchestra, infatti, il pullman che trasporta i musicisti viene coinvolto nell’incidente stradale che provoca la morte di Irwin.