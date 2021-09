Cedric Haywood, il pianista preferito da Kid Ory

Il 9 settembre 1969 muore il pianista Cedric Haywood a Houston, in Texas, la città dove era nato il 31 dicembre 1914.

Gli inizi al liceo

Inizia a suonare il pianoforte nell’orchestra del liceo di Houston assieme al sassofonista Arnett Cobb. Nel 1934 entra a far parte dell’orchestra di Chester Boone e, l’anno successivo, di quella di Milton Larkin con la quale lavora per diversi anni consecutivi. Nel 1940 è nella formazione di Floyd Ray; nel 1941 con Lionel Hampton e nel 1942 con Sidney Bechet a Springfield. Nel 1943 si trasferisce in California dove lavora con varie formazioni. Dopo la parentesi bellica si aggrega per un breve periodo all’orchestra di Saunders King e, successivamente. a quella di Illinois Jacquet della quale fa parte stabile sino al 1951, partecipando a un’ottima seduta di incisione registrata da Jacquet per la Victor nel 1949.

In giro per il mondo

Nel 1952 si aggrega al quartetto di Cal Tjader e nel 1955 alla jazz band di Kid Ory con la quale suona per molti anni consecutivi, effettuando due tour in Europa, partecipando ai più importanti festival e registrando una lunga serie di dischi per 1a Verve e la Good Time Jazz. All’inizio degli anni Sessanta lavora con il gruppo del sassofonista Brew Moore. Nel 1963 ritorna nella sua città natale per esibirsi regolarmente alla testa di una big band al Club Ebony.