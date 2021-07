Charles Walker e l’incerta vita di un bluesman

Il 26 luglio 1922 nasce a Macon, in Georgia,il bluesman Charles Walker. Per qualche tempo si esibisce ai bordi delle strade e in piccoli locali.

I primi successi

Il salto di qualità avviene a partire dal 1955, quando riesce ad avere alcune regolari scritture nei locali di New York e del New Jersey. In quel periodo viene accompagnato generalmente da Lee Roy Little al piano e da Buster Brown all’armonica a bocca. Nel 1956 registra il suo primo disco per la Holiday, e nel 1959, con It ain’t right, inciso per la Vest, ha le prime soddisfazioni economiche. Ottiene infatti un grande successo ed una lunga serie di scritture nei locali di Harlem.

Il ritorno in scena

Nel 1966 quando il blues non gode più delle preferenze del pubblico sceglie di chiudere la sua carriera di musicista professionale. Non è una scelta definitiva. Sull’onda di un rinnovato interesse per la sua musica ritorna di fronte al pubblico solo nel 1971. Incide qualche disco e suona in qualche serata di blues ad Harlem nei locali di un tempo, anche se non riesce a raggiungere più i livelli di popolarità ottenuta nel 1959. Colpito da un male incurabile ai polmoni muore a New York il 23 giugno 1975.