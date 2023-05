Clint Eastwood, un pistolero da Oscar

Il 31 maggio 1930 nasce a San Francisco Clint Eastwood. Cresciuto negli anni della Depressione vagabondando per gli Stati uniti al seguito della famiglia incontra il cinema relativamente tardi.

Rowhide

La svolta avviene nel 1954 quando, ventiquattrenne, partecipa a un provino per la Universal che gli offre un contratto da 75 dollari a settimana. Ottiene piccoli ruoli in vari film prima di essere scelto per la parte del cow boy Rowdy Yates nei telefilm western della serie “Rowhide”. Una delle tante leggende nate sul western all’italiana racconta che quando Sergio Leone lo sceglie per il ruolo di protagonista del suo film “Per un pugno di dollari” Clint Eastwood sia ormai praticamente fuori dal cinema, non veda un set da almeno cinque anni e lavori a tempo parziale presso un distributore di benzina. La storia è suggestiva ma probabilmente inventata. Leone lo sceglie dopo aver scartato per rifiuti o per le richieste eccessive una lunga fila d’attori che comprende Rory Calhoun, Richard Harrison, Henry Fonda, Charles Bronson e James Coburn. Reduce dal successo dei telefilm della serie “Rowhide” Clint Eastwood viene proposto al regista da Claudia Sartori dell’agenzia “William Morris” di Roma. Leone alla fine lo chiama. Con la sua faccia spigolosa, gli occhi taglienti e il mezzo sigaro stretto tra le labbra diventa il perfetto protagonista del nascente “western all’italiana”.

Il successo e gli Oscar

Dopo il successo di “Per un pugno di dollari” arrivano “Per qualche dollaro in più” e “Il buono, il brutto e il cattivo”, il film che conclude la cosiddetta “trilogia del dollaro” di Sergio Leone. Da quel momento si toglie il poncho e non lavora più con nessun altro regista italiano. L’uomo senza nome sceglie di cavalcare altrove. Dopo il successo mondiale regalatogli dai western all’italiana fonda una propria casa di produzione e interpreta moltissimi film di successo di vari generi. A partire dal 1971 esordisce alla regia con il film “Brivido nella notte”. Nel 1989 vince il Golden Globe come miglior regista per “Bird” e nel 1993 vince ben due Oscar, per il miglior film e per la migliore regia, con il western “Gli spietati”. Nel 2000 riceve il Leone d’oro per la carriera alla Mostra del Cinema di Venezia e nel 2005 il suo “Million Dollar Baby” vince il Golden Globe per la regia e due Oscar per il miglior film e per la migliore regia. Nel 2007 sorprende pubblico e critica con la quasi contemporanea realizzazione i due film, “Flags of our fathers” e “Lettere da Iwo Jima” che raccontano la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista sia dei soldati alleati e che da quello dei combattenti giapponesi. Nella sua carriera ha vinto finora 5 Oscar.