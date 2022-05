By

Come fare lo yogurt senza yogurtiera

In evidenza

Come fare lo yogurt senza yogurteria: un consiglio utilissimo per tutti gli appassionati!

Lo yogurt fatto in casa

Cosa serve per fare lo yogurt

1 lt di latte intero e freschissimo

2 bei cucchiai di yogurt bianco e intero

1 pentola in acciaio

1 contenitore per alimenti di plastica opaca e a chiusura ermetica

1 colino per filtrare

1 cucchiaio

1 copertina di pile, i fermenti amano il caldo

Come farlo

Versate il latte nella pentola a fuoco molto dolce fino a bollore. Abbassate la fiamma e far sobollire per 10 minuti.

Sul latte si formerà una pellicola che toglierete. Aspettate che il latte arrivi a circa 40°.

Coprite la pentola con un piatto, e mettete a bagno in una pentola più grande piena di acqua fredda. In questo modo il latte raffredderà molto più velocemente.

Se non avete il termometro aspettate che sia freddo o appena tiepido.

Uno yogurt tutto al naturale

Prendiamo adesso la ciotola di plastica e versiamo dentro 2 cucchiai di yogurt, aggiungiamo qualche cucchiaio (5 o 6) del nostro latte filtrandolo da un colino. E’ importante che non ci sia il più piccolo grumo.

A questo punto, accendete il forno ad una temperatura di 50°, dopo 60 secondi spegnete.

Aggiungete il resto del latte nel contenitore, mescolando bene. Coprite col coperchio ermetico, avvolgete il contenitore nella coperta o maglione e mettete dentro al forno spento ma preriscaldato.

Aspettate circa 6/8 ore senza muovere la ciotola.

Dopo le 6 ore controllate delicatamente: se muovendo appena vedrete che il liquido all’interno sarà ben compatto e sodo, lo yogurt è pronto.

Altrimenti lasciate riposare fino a 8 ore, se necessario anche 12.

Dopodiché va messo immediatamente in frigo a 4 o 5 gradi.

Lo yogurt rilascerà del siero, non mischiate insieme perché ne pregiudichereste la consistenza. Si conserva circa 15 giorni. Prima di terminarlo ricordatevi di conservarne 2 cucchiai che userete come madre per il prossimo yogurt.