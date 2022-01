Come Internet può aiutare l’ambiente

Stiamo vivendo un periodo storico dove Internet è uno dei pilastri fondamentali della nostra quotidianità, tanto che sarebbe impossibile evitarne l’utilizzo. Tuttavia la nostra è un’epoca anche molto delicata dal punto di vista ambientale ed è una responsabilità comune quella di operare ai fini di salvaguardare l’ambiente. Ma come può una risorsa come Internet aiutarci nel preservare il nostro ecosistema?

Perché Internet è importante per l’ambiente?

Il web sta diventano sempre più centrale nella società. Se fino a qualche anno fa era il luogo-non luogo dove gli utenti si divertivano. Pensiamo ai giochi online raggiungibili anche da smartphone tramite le app tipo quelle di casinò mobile più adatti per te, mentre oggi, il web è diventata una piazza privilegiata dove è possibile fare davvero tutto. Grazie ad esso si possono anche attuare delle scoperte tecnologiche in grado di aiutarci con la salvaguardia dell’ambiente. Proprio in questo frangente troviamo l’importanza di “Internet of Things“, un’innovazione che permette di collegare qualsiasi oggetto alla rete. In questo modo gli oggetti possono diventare dei veri e propri “dispositivi smart” che possono essere controllati e analizzati. Con un buon uso di questa tecnologia si potrebbe ovviare al problema della raccolta rifiuti: posizionando dei sensori connessi ad Internet su tutti i cassonetti si potrebbe capire come smaltire al meglio un rifiuto e tenere anche sotto controllo i livelli di riempimento, ottimizzando tempi e costi per le pulizie delle strade ed evitando la saturazione delle isole ecologiche.

In questo senso Internet può anche aiutarci ad essere più consapevoli riguardo alla raccolta differenziata. Esistono infatti alcune applicazioni scaricabili sul proprio smartphone, che, scannerizzando il codice a barre dell’oggetto che si vuole buttare via, ne indicano il corretto smaltimento parte per parte.

Internet potrebbe anche essere utilizzato per monitorare le perdite d’acqua all’interno degli acquedotti o delle case, andandone così a limitare radicalmente gli sprechi. La rete, però, può essere anche un grande alleato per ricercatori, scienziati e pianificatori urbani per prevenire e risolvere problemi ambientali di un certo spessore come il cambiamento climatico e l’inquinamento delle falde acquifere. Con l’intelligenza artificiale diventerebbe anche possibile pianificare una migliore distribuzione delle fonti di energia, ottimizzando l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Grazie al web, quindi, si potrebbero portare notevoli modifiche ai nostri metodi di controllo e gestione dell’ambiente, permettendone la salvaguardia e la preservazione anche per le generazioni future.

Blockchain: una rivoluzione per l’ambiente

A supporto del nostro ecosistema non vi è solamente “Internet of Things”, ma anche Blockchain ovvero un tecnologia decentralizzata caratterizzata dalla sua trasparenza e tracciabilità che permette di rispondere in modo attivo alle esigenze stipulate dall’accordo di Parigi. Queste innovative tecnologie possono essere fondamentali per quanto riguarda il clima poiché esse sono in grado di tracciare e misurare in modo efficiente qualsiasi tipologia di dato che viene collezionato. L’uso di Blockchain potrebbe essere davvero una rivoluzione e permetterebbe a tutte le nazioni di porre pari impegno nel rispettare le regole internazionali sancite dall’accordo, in modo da giungere ad una stabilità politica e ad una vera e propria cooperazione internazionale. Questo tipo di tecnologia può inoltre essere usato dalle aziende per scambiarsi certificati di energia rinnovabile in modo sicuro e conveniente, ma il loro utilizzo potrebbe essere esteso anche alle emissioni di carbonio, in modo da stabilirne sia il prezzo sia il pagamento.

Gli stili di vita: cosa dobbiamo fare nella quotidianità?

Ricordiamo che Internet è anche utilizzabile da tutti i singoli cittadini e, se utilizzato nel modo corretto, può diventare un metodo per educare quante più persone possibili ad un’etica dell’ambiente. Esso può infatti essere utilizzato non solo per il controllo delle emissioni e dei rifiuti, ma anche per promuovere stili di vita più sostenibili sia per l’ambiente che per noi stessi. Attraverso il web e i social media non è raro imbattersi in profili che dispensano consigli su come vivere in modo più sano e soprattutto più ecosostenibile: in questo caso Internet può essere utilizzato come luogo per comprendere meglio la situazione del nostro pianeta e apprendere metodi per aiutarlo.