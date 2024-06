Condizionatori di ultima generazione: minore impatto ambientale e incentivi

La sostenibilità, anche a livello domestico, è ormai un tema molto sentito e fortemente richiesto. Ridurre le emissioni e aumentare la sensibilità nei confronti dell’ambiente è infatti un’esigenza richiesta in ogni parte del mondo, a cui i cittadini non possono più sottrarsi per garantire un futuro positivo al nostro pianeta.

Tra gli elettrodomestici su cui ci si è concentrati molto in questo senso ci sono i condizionatori, ormai presenti in quasi ogni abitazione e di fondamentale importanza con le temperature record che si riscontrano ogni estate. E proprio per spingere a scelte più consapevoli e green, sono stati attivati incentivi fiscali per chi desidera sostituire i vecchi modelli con condizionatori di ultima generazione, a ridotto consumo e a basso impatto ambientale grazie all’utilizzo di nuove tecnologie.

Perché scegliere i condizionatori di ultima generazione

Il primo grande beneficio dei condizionatori di ultima generazione, rispetto ai modelli più “vecchi” che sono presenti in molte case, è sicuramente una drastica riduzione delle emissioni nocive.

Questi modelli utilizzano infatti il gas refrigerante R-32, che ha un basso indice GWP (Global Warming Potential) e, di conseguenza, un minore impatto ambientale e sono dotati di sistema inverter, che permette un rapido raggiungimento della temperatura ideale. Inoltre, offrono prestazioni eccellenti, grande efficienza e classi energetiche elevate, garantendo un uso più efficiente dell’energia, costi di esercizio ridotti, controllo preciso della temperatura, totale silenziosità e grande comfort all’interno di ogni ambiente, con spese in bolletta che diminuiscono.

In più, grazie alle funzioni intelligenti di cui sono dotati i condizionatori di ultima generazione, possono essere gestiti anche a distanza da remoto, integrati con sistemi di domotica e controllati in modo automatico in ogni momento. Anche la qualità dell’aria migliora notevolmente per la presenza di filtri sempre più sofisticati e di funzioni di deumidificazione smart che creano un ambiente più salubre.

Infine, oltre ad essere sviluppati con design sempre più compatti ed eleganti, perfetti per ogni stile abitativo, i condizionatori di ultima generazione sono anche costruiti con materiali e componenti di alta qualità, assicurando una durata e affidabilità di alto livello e un’estrema facilità di installazione e manutenzione.

I vantaggi fiscali dei condizionatori di ultima generazione

Acquistare un condizionatore di ultima generazione dà diritto ad agevolazioni fiscali vantaggiose anche in questo 2024 (Bonus Condizionatori).

Con il Bonus ristrutturazione e il Bonus mobili ed elettrodomestici, è infatti possibile ottenere una detrazione del 50% della fattura in 10 anni, sia per le nuove installazioni (a condizione che ci sia un altro impianto termico), sia nel caso di sostituzioni, a condizione che il condizionatore acquistato appartenga a una classe energetica superiore.

Inoltre, tramite Ecobonus, si può accedere alla detrazione del 65%, sempre in 10 anni, ma solo se il climatizzatore o l’impianto di aria condizionata viene utilizzato come riscaldamento primario e se questo non è vincolato a lavori di rifacimento dell’immobile.

Infine, anche se il Bonus condizionatori non rientra tra le agevolazioni del Superbonus, è comunque possibile ottenere la detrazione fiscale del 70%: è necessario però che l’installazione del nuovo apparecchio sia compresa in altri lavori previsti e che il