Copernicus: 2021 annus horribilis per incendi e devastazioni

L’estate del 2021 in particolare, ha sofferto un una serie di gravi incendi che hanno portato alle più elevate emissioni stimate per alcuni dei mesi considerati nel dataset CAMS GFAS. Non solo vaste zone sono state colpite per tutta l’estate, ma la loro persistenza e intensità sono state notevoli. Questo ha incluso vaste distese in Nord America, Siberia, Mediterraneo orientale e centrale, e Nord Africa. Il totale mensile delle emissioni stimate del mese di luglio è stato di poco il più alto per il 2021 secondo il dataset CAMS GFAS con 343 mega tonnellate di carbonio emesse nell’atmosfera. Più della metà delle emissioni sono state attribuite agli incendi in Nord America e in Siberia, due delle regioni maggiormente colpite. Secondo i dati GFAS, in agosto la situazione è stata simile, con un totale mensile di emissioni stimate ancora più alto, con una stima di 378 mega tonnellate di carbonio rilasciate nell’atmosfera a livello globale.

Nel 2021 le regioni più colpite dagli incendi sono state:

Siberia

Incendi su larga scala sono divampati nelle aree della Siberia occidentale intorno a Omsk e Tyumen, causando emissioni giornaliere ben al di sopra della media degli anni precedenti secondo il dataset per il periodo 2003-2021. Al contempo, i territori orientali non erano così attivi all’inizio della stagione. La differenza si rifletteva chiaramente nelle anomalie della temperatura superficiale delle regioni. Durante l’estate, tuttavia, gli incendi nella Repubblica di Sakha nella Siberia nord-orientale hanno raggiunto il più elevato valore totale del periodo estivo nel dataset CAMS GFAS da giugno ad agosto, più del doppio degli anni precedenti. Inoltre, l’intensità giornaliera degli incendi, misurata come Fire Radiative Power (FRP), ha raggiunto livelli significativamente superiori alla media da giugno fino all’inizio di settembre. Anche altre regioni della Russia orientale, comprese parti del Circolo Polare Artico, Chukotka Autonomous Oblast e Irkutsk Oblast, hanno sperimentato incendi, ma in misura significativamente inferiore rispetto al 2020 e al 2019.