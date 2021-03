Cosmetici solidi innovativi, un’esperienza di benessere

L’entusiasmo e la creatività di Antonella Allegrini si uniscono con l’esperienza decennale del marito Danilo Bonassoli e in Albogroup prende vita SOLID.O ORIGINAL, l’innovativa linea di Cosmetici Solidi, Shampoo e Docciaschiuma, che non hanno bisogno di plastica per farsi apprezzare e che raccontano un modo nuovo di amare il Pianeta.

Un’esperienza 3D che nasce da un pensiero fermo e solido: la necessità di eliminare la plastica e di creare prodotti cosmetici di qualità che si prendano cura in primis dell’ambiente.

“Abbiamo tolto l’acqua da preziose formulazioni, le abbiamo completate con tecnologie all’avanguardia, fino a darti la pura essenza in versione tridimensionale. Neppure una goccia sarà sprecata, nessuna plastica sarà messa in circolo, nessun peso inutile verrà trasportato, riducendo drasticamente le emissioni. Ogni cosmetic bar è confezionata con carta riciclabile”.

Le preparazioni prendono vita tra le mani, al semplice contatto con l’acqua e liberano tutta la loro vitalità e cremosità. In un circolo virtuoso che è un’esperienza di bellezza consapevole. È un nuovo rituale per la cura di se stessi che non si chiude tra le pareti del bagno ma abbraccia l’esistenza nella sua interezza, per dare ai singoli gesti il valore di una scelta, la forza di un cambiamento positivo per il pianeta.

Eco-consapevolezza prima di tutto, da oltre 40 anni.

L’azienda nasce nel 1977 a Villa d’Almè (Bg), in Italia, quando Giacomo Allegrini e Danilo Bonassoli fondano la Cosmhotel srl e danno inizio alla produzione di saponette e prodotti cosmetici made in Italy di alta qualità, destinati agli Hotel di tutto il mondo. È’ un’azienda radicata nel territorio e con una forte vocazione alla ricerca e all’innovazione ecosostenibile finalizzata alla produzione di prodotti cosmetici di qualità, totalmente made in Italy. Nel 2020 nasce Albogroup srl che unisce l’esperienza pluridecennale di Cosmhotel con le competenze di sviluppo e produzione di Albopack, specializzata in progetti innovativi sia per il retail selettivo che per la grande distribuzione cosmetica e di detergenza. Questa nuova sinergia vuole essere un modo di guardare con fiducia al futuro, con la forza e la passione che da sempre contraddistingue lo spirito imprenditoriale di questa famiglia, sempre aperta a nuove sfide e investimenti per nuovi progetti.

Oggi l’azienda è strutturata in 4 divisioni:

Hotel Amenities

Beauty

Scents

Cleansing and Hygiene

Say no to plastic, save the earth!

Cosmetici solidi voluttuosi & sostenibili: due aggettivi che potevano essere contrari, oggi sono uniti grazie a SOLID.O che abbina attenzione all’ambiente e assoluta cosmeticità. La tradizione di qualità e la vision innovativa sono gli ingredienti base di questi prodotti che coccolano la bellezza del corpo e dell’ambiente.

“Abbiamo studiato questa linea innovativa pensando soprattutto ai nostri nipoti e all’eredità che vorremmo lasciare loro. È il nostro piccolo contributo al pianeta, attraverso la bellezza, l’etica e la sostenibilità a partire dai semplici gesti della beauty routine quotidiana. Siamo convinti che ora è il momenti di scelte etiche: solo passi in avanti per il pianeta! Questo è lo spirito che guida la nostra attività. Non ci siamo accontentati di utilizzare flaconi in plastica riciclata, ma abbiamo voluto eliminarla totalmente dai nostri prodotti. Lo Shampoo, il Balsamo, il Bagnodoccia o lo Shampoo Doccia diventano prodotti cosmetici solidi di altissima qualità, senza sprechi, totalmente plastic free.”

La linea di cosmetici solidi è rivolta principalmente al retail più attento e selettivo in grado di giudicare il vero valore di un prodotto, ma Solid.O Original è anche proposto come soluzione ecologica anche per le linee cosmetiche presenti negli hotel più prestigiosi, attenti e sostenibili. La tradizione di qualità e la vision innovativa sono gli ingredienti base dei prodotti Solid.O Original che coccolano la bellezza del corpo e dell’ambiente.

Non un sapone, ma un nuovo concetto di prodotto.

I veri cosmetici solidi non sono dei saponi, ma un concentrato tecnico e naturale altamente innovativo e performante, che esalta al massimo gli ingredienti naturali presenti, appositamente studiato per garantire la massima cosmeticità senza sprechi. La produzione industriale di questi prodotti richiede un’altissima esperienza e capacità nel combinare e trasformare le materie prime di origine naturale. Ogni singolo prodotto solido assicura un perfetta detersione ed è adatto per tutti i capelli e tutti i tipi di pelle.

“Solid.O Original sceglie di produrre cosmetici ecosostenibili plastic free formulati senza siliconi, senza parabeni, senza sls e peg, con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale e con anche molti ingredienti biologici”.

Delicatezza nello Shampoo-Balsamo Solid.O Original.

È uno speciale Shampoo & Balsamo Solido arrichito con Olio di Argan Biologico ed Estratto di Avena. Deterge a fondo in modo delicato lasciando i capelli morbidi e leggeri. Il Pantenolo (Provitamina B5) ha proprietà rigeneranti e lenitive ed è efficace per fortificare e rendere brillanti i capelli. Non contiene siliconi ed è formulato con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale.

L’Olio di Argan Biologico: una sorta di elisir che ha al tempo stesso proprietà detergenti ed emollienti. Elimina le impurità in modo delicato; contemporaneamente nutre e dona morbidezza, senza alterare l’equilibrio naturale. Le sue proprietà antiossidanti contribuiscono a mantenere giovani capelli e cuoio capelluto. Dopo l’utilizzo i capelli appaiono luminosi e sostenuti.

L’Estratto di Avena: oltre che alleato di bellezza della pelle, l’avena è un toccasana per i capelli, in particolare quelli delicati, fragili e sottili. La sua azione addolcente rafforza la fibra capillare e lenisce il cuoio capelluto sensibile. Il motivo? Contiene delle sostanze che “inguainano” il fusto, proteggendolo dagli agenti esterni, e nello stesso tempo lo idratano, richiamando acqua dall’atmosfera. In più, apporta nutrimento alla cute senza appesantirla.

Energia nel Bagno-Doccia Solido Solid.O Original.

È un innovativo Bagnodoccia Solido arricchito con Burro di Karité Biologico e con Estratto di Calendula. Gli olii essenziali, i flavonoidi e i carotenoidi presenti nell’estratto di Calendula hanno proprietà antiossidanti. La sua formula ricca e innovativa non secca la pelle e la lascia morbida e idratata grazie ai suoi componenti naturalmente nutrienti.

Il Burro di Karité Biologico: è un piccolo miracolo della natura. Grazie alle proprietà antiossidanti di fenoli e vitamina E, protegge dall’aggressione dei radicali liberi e previene l’invecchiamento della pelle. Ha azione lenitiva contro la pelle secca ed è ben tollerato anche dalle pelli più sensibili.

L’Estratto di Calendula: il fiore della calendula ha proprietà benefiche straordinarie, grazie al suo alto contenuto di oli essenziali, flavonoidi e carotenoidi che hanno proprietà antiossidanti e cicatrizzanti e grazie ai triterpenoidi che garantiscono azione antinfiammatoria. L’estratto di calendula riduce l’arrossamento delle parti della pelle più sensibili, penetra in profondità per favorire la rigenerazione cutanea, aiutando la ripresa del tessuto cicatriziale.

Tutti i prodotti della linea Solid.O Original sono già disponibili on line su www.solidoriginal.it e www.albolab.it dove è possibile trovare le altre linee di Albogroup dedicate all’igiene e alla profumazione.