Dave Bowman, il pianista della Bud Freeman Summa Cum Laude Orchestra

L’8 settembre 1914 nasce a Buffalo il pianista Dave Bowman, uno dei più apprezzati strumentisti del jazz orchestrale.

Il primo ingaggio nel 1936

Pur essendo nato nello stato di New York passa la prima giovinezza ad Hamilton in Canada visto che i suoi genitori sono entrambi canadesi. Comincia gli studi di pianoforte a quattro anni, in seguito si perfeziona all’istituto di Musica di Pittsburgh. Ritorna poi ad Hamilton e nel 1933 entra nell’orchestra di Ken Steele con cui rimane tre anni. Nel 1936 viene scritturato per tre settimane all’Hotel Savoy di Londra con Billy Bissett, raggiungendo in seguito l’orchestra inglese di Jack Hylton, con cui effettua per molti mesi una lunga serie di tournée in tutta Europa. Ritornato negli Stati Uniti suona brevemente con Sharkey Bonano e dal 1937 al 1939 con Bobby Hackett.

Una fine drammatica

Fra l’aprile del 1939 e il febbraio del 1941 suona rispettivamente con la Bud Freeman Summa Cum Laude Orchestra e in seguito con Jack Teagarden e Joe Marsala. Dal maggio del 1941 al febbraio dell’anno successivo suona con Muggsy Spanier (che allora dirige una grande orchestra), trasferendosi poi a New York dove lavora come free-lance negli studi d’incisione. Nel 1954 e 1955 ritorna con Freeman che lascia per recarsi in Florida per una serie di ingaggi. Il 28 dicembre 1964 mentre sta ritornando da una esibizione all’Hotel Miami, la sua auto finisce in un canale e Bowman muore.