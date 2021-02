Dick Van Der Capellen l’autodidatta

L’11 febbraio 1919 a Batavia, in Indonesia, nasce il contrabbassista olandese Dick Van Der Capellen. Inizia a suonare da autodidatta.

I Diamond Five

Dopo essere rientrato in territorio olandese inizia a farsi conoscere e nel 1946 si trova alla guida del Blanton Trio. Nel 1948 suona con Jos Cleber. Nel 1952 si esibisce in vari club dei Paesi Bassi con The Three Blind Mice e The Progressives. Dal 1954 al 1956 suona con il pianista Rob Pronk che lascia nel 1957 per passare con il gruppo dei Diamond Five con cui resterà fino al 1959.

Esperienze diverse

Nonostante l’impegno con i Diamond Five non rinuncia a esperienze personali e diverse. Nel 1957, per esempio, accompagna per qualche tempo anche la cantante Pia Beck. Tra il 1964 e il 1965 forma un trio che ha come elemento fisso, oltre a lui, il flautista Chris Hinze e nel quale si alternano Louis Deby e Cees See. L’anno dopo collabora con Boy Edgar, passando poi a lavorare con il sassofonista Willem Breuker. Negli anni Settanta oltre a spaziare nel cabaret musicale con Paul Van Vliet fonda un nuovo trio di cui per qualche tempo fa parte anche il chitarrista Bill Arendsma. Muore il 27 gennaio 2011 a Voorburg.