Dove tendiamo a sprecare denaro ed energia nelle faccende domestiche?

Chi vive la casa deve essere anche attento allo spreco di energia. Spesso utilizziamo elettrodomestici anche in maniera esagerata, questo porterà a fine mese a bollette più care. La cucina certo la fa da padrone ma attenzione anche ad altri ambienti che potrebbero far lievitare i costi. Questo non significa tagliare qua e là ma avere in mente dove poter limitare energia e consumi. A vantaggio di molti aspetti, soprattutto quello economico.

Quanto spreco di energia in casa?

I tempi sono durisotto l’aspetto economico e anche in casa bisogna fare di tutto per poter risparmiare, utilizzando nella maniera esatta elettrodomestici e dispositivi vari. Infatti, molte volte tendiamo a sprecare energia tra le mura domestiche nelle faccende varie anche se non ce ne accorgiamo. Siamo distratti? Non conosciamo davvero le possibilità e/o i consumi di ciò che utilizziamo? Fatto sta che si potrebbe fare molto di più per essere oculati senza dover rinunciare alle normali attività.

Mettiamo sempre a lavare e asciugare. Pensiamo allo spreco?

Pensiamo soltanto al nostro abbigliamento e alla cura di cui ha bisogno ogni capo. Lo spreco di energia spesso dipende anche dall’efficienza della lavanderia: il mercato presenta lavatrici e asciugatrici che portano a termine il rispettivo lavoro con un risparmio energetico importante. Questo senza intaccare il risultato finale cioè di restituire un capo di abbigliamento assolutamente pulito in tutto e per tutto. Ovviamente molto dipenderà anche dalla frequenza di utilizzo, come per tutti gli elettrodomestici di casa: se abuseremo delle loro funzioni allora crescerà a dismisura il consumo.

Un occhio di riguardo quando si cucina

Avevate mai pensato a questi aspetti sullo spreco o sul risparmio energetico? Spesso si pensa di agire nel giusto; eppure, la bolletta che arriva a fine mese spesso testimonia il contrario. Pensiamo ad esempio ad uno degli ambienti più frequentati in tutta la giornata, la cucina. Qui l’intera famiglia si ritrova al mattino per la colazione prima di andare a scuola o lavoro, a pranzo o tutti di nuovo a cena. Luce, lavastoviglie, elettrodomestici vari, di certo questo è probabilmente l’ambiente in cui consumiamo maggiormente energia di tutta la casa.

Risparmio energetico anche in altri ambienti

Sì, anche quando cuciniamo quindi mettiamo sotto pressione, diciamo così, tutto il sistema energetico di casa. Massima attenzione quindi nell’utilizzo di tutto ciò possa intaccare le spese familiari. Lo stesso discorso lo si potrebbe fare al bagno durante la doccia oppure quando utilizziamo determinati elettrodomestici in altre stanze. E la luce? Quante volte lasciamo accesi tutti gli impianti di illuminazione sia all’interno che all’esterno di casa? Utilizzare al meglio tutto ciò non significa lesinare su tutto ma al contrario ottimizzare e risparmiare.

L’interesse per il risparmio e le nostre tasche

Insomma, dovremo essere bravi a capire quando spegnere una luce, ridurre la potenza di un elettrodomestico o azzerare alcune funzioni. No, non mangeremo al buio né faremo docce fredde ma imposteremo un lavoro molto più intelligente nell’interesse del risparmio energetico e delle nostre tasche. Siamo pronti a cambiare del tutto le nostre azioni quotidiane in casa?