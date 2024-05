Ecoturismo all’aria aperta: scopri la Corsica

È una delle mete più ambite dai tanti turisti che la scelgono per le bellezze naturalistiche e per spiagge da sogno. La Corsica permette di trascorrere una vacanza davvero originale: il campeggio. Anche molti italiani raggiungono, ogni anno, le sue coste per giorni di relax e riposo. Ecco i posti migliori dell’isola francese e i relativi prezzi, per un soggiorno all’insegna dell’ecoturismo all’aria aperta.

Una meta conosciuta in tutto il mondo per le sue meraviglie

La Corsica rappresenta una delle mete più ricercate dagli amanti del mare e di paesaggi. Questa località, conosciuta in tutto il mondo, è una meta turistica amatissima proprio per le bellezze naturali che hanno conquistato negli anni milioni di persone. È un’isola estremamente attraente circondata dal Mar Mediterraneo e ricca di strutture turistiche di alto livello, adatte per trascorrere un periodo di divertimento e di relax e allo stesso tempo godere delle spiagge e della natura incontaminata.

Vacanza all’aria aperta in Corsica, passione unica

Le spiagge della Corsica sono davvero paradisiache e alcune zone dell’isola sono l’esempio di natura incontaminata, per questo il suo fascino attrae anche moltissimi turisti italiani, soprattutto durante i mesi estivi. Tuttavia, oltre alla vacanza tradizionale in Corsica c’è anche un’altra modalità che riscuote un grande successo: il campeggio. Infatti, sono in molti a scegliere i campeggi in Corsica,in particolare nella parte settentrionale dell’isola, che appunto è più selvaggia rispetto al resto del territorio. Sarà possibile, infatti, soggiornare in campeggio in comodi bungalow, case mobili che sono attrezzati per ogni necessità.

Diverse località per una esperienza nella natura selvaggia

Dove poter far campeggio in Corsica? Ci sono diverse località dell’isola adatte a questo tipo di vacanza. Qualche esempio? Si potrebbe cominciare da Calenzano, una località adatta per chi ama la natura e non desidera necessariamente stare sul mare. Zona dell’entroterra dell’isola che rappresenta un soggiorno gettonatissimo, grazie anche alla vicina foresta di Bonifatu. Si può proseguire per San Nicolao, situato nella Costa Verde, un luogo ideale per il campeggio, principalmente per il mare, con spiagge meravigliose come quella di Moriani.

La Corsica può unire campeggio e sport

Non da meno è Saint Florent, zona importantissima conosciuta e amata da moltissimi turisti, considerata la porta del deserto delle Agriates. Questa località è scelta proprio per le tante attività che si possono svolgere, ci si può cimentare nell’equitazione, nel parapendio, e in tantissimi sport nautici. Infine, bellissima è anche Calvi, particolarmente importante anche dal punto di vista storico, in quanto antica piazzaforte genovese. Da visitare, per immergersi nella storia della zona, c’è la cittadella molto caratteristica con le sue vie strette e acciottolate. È possibile anche visitare la spiaggia di Pinede, altrettanto affascinante.

Campeggio anche nel sud dell’isola

Abbiamo parlato della zona settentrionale, ma anche il sud della Corsica presenta bellissime realtà, adatte a chi vuole trascorrere una vacanza nella natura. Qui si trova Bonifacio, che è il punto più a sud dell’isola, il cui centro storico è diviso in due parti: Città Alta e Città Vecchia. Abbiamo anche Porto Vecchio e la sua famosissima spiaggia di Rondinara, conosciuta per le sue acque calme e trasparenti, un paradiso terrestre.

Godere della Costa di Madreperla

Gli amanti del campeggio possono anche scegliere in uno dei tanti golfi presenti in Corsica, perfetto sia per chi ama il mare, sia per chi ama la montagna. Anche Figari è una località mervigliosa, che ricorda paesaggi di altri tempi. Qui troverete bungalow e case mobili estremamente confortevoli, che accolgono tantissimi turisti, in diversi periodi dell’anno. Infine, c’è la Costa di Madreperla, ovvero Solenzara: la caratteristica principale di questa destinazione sono le conchiglie dalle quali si estrae appunto la madreperla. Per di più, ci sono numerose spiagge bellissime, adatte a chi cerca una vacanza all’insegna della tranquillità.

Prenotare con la largo anticipo: più strutture e anche occasioni sul prezzo

Ovviamente nello scegliere una vacanza bisogna sempre fare attenzione al prezzo. Per i campeggi in Corsica sul mare il prezzo settimanale per un alloggio si aggira intorno ai 150 euro, in bassa stagione. Durante l’alta stagione, invece, il prezzo può salire fino ai 275 euro. Come menzionato precedentemente, la Corsica è una delle mete più ricercate in Europa, specialmente nei mesi estivi. Ecco perché è consigliabile prenotare con largo anticipo, in modo da accaparrarsi le migliori offerte a prezzi più convenienti. In questo modo, avrete la possibilità di scegliere tra maggiori strutture, cogliere le eventuali occasioni e magari approfittare degli sconti della bassa stagione.

Scegliete la Corsica, una vacanza unica tra natura, paesaggi e mare da sogno

Avete deciso allora di prenotare una vacanza originalissima all’aria aperta? Scegliete senza dubbio la Corsica! L’isola francese vi darà l’occasione di vivere giorni in totale relax a contatto con la natura. Passate una vacanza unica con la famiglia, il partner, gli amici o anche in solitaria. Questa località ha tutto ciò di cui potreste avere bisogno: paesaggi, natura, storia e ovviamente spiagge e mare.