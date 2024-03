Eddie Wasserman, un sax tenore affidabile e sicuro

Il 5 marzo 1923 nasce a Smackover, in Arkansas, il sassofonista Eddie Wasserman, il cui vero nome è Edward Joseph Wasserman.

Dal ballo al jazz

Fin da giovanissimo Eddie studia il sassofono in Texas e nel 1939 inizia a esibirsi con varie orchestre da ballo locali. Interrotta l’attività per prestare il servizio militare tra il 1943 e il 1946, al ritorno riprende gli studi diplomandosi alla Juilliard School nel 1948 e consegue un master in insegnamento alla Columbia University. Da allora suona, pur senza mai emergere come solista, in molte importanti orchestre, quali quelle di Benny Goodman, Artie Shaw, Charlie Barnet, Buddy De Franco, Charlie Spivak, Stan Kenton, Chico O’Farrill e Louis Bellson.

Con Krupa e Mulligan

Tra il 1957 e il 1960 entra a far parte dell’orchestra di Gene Krupa. In seguito si unisce all’orchestra di Gerry Mulligan e partecipa alla tournée in America Latina di Noro Morales. Negli anni successivi suona nell’orchestra di diversi musical di Broadway. Negli ultimi vent’anni anni della sua vita vive nel New Jersey lavorando soprattutto come insegnante di scuola superiore. Muore il 25 maggio 1992 a Tenafly, nel New Jersey. La sua discografia jazz comprende ben centoventicinque registrazioni dal 1948 al 1981.