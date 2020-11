Elettracity piace, anche agli investitori

ElettraCity, il quadriciclo 100% elettrico e made in Italy, piace agli investitori. La raccolta di capitali avviata sulla piattaforma on line www.opstart.it per industrializzare il veicolo ha già superato il 50% dell’obiettivo minimo, pari a 40mila euro.

ElettraCity è ideato e realizzato da Limcar, pmi innovativa con sede a Jesi (Ancona) costituita per realizzare questo progetto dalle caratteristiche uniche. Un veicolo che nasce come soluzione semplice ed ecologica per la mobilità urbana: è piccolo, maneggevole ed economicamente accessibile; consente di circolare agevolmente nei centri storici e nelle ztl, non teme blocchi del traffico per inquinamento ed è una valida alternativa al mezzo pubblico viste le limitazioni legate alle misure anti-Covid.

“La disponibilità dei veicoli elettrici attuali – dice l’ingegner Lodovico Basilici Menini, giovane socio fondatore di Limcar e responsabile engineering del veicolo – si basa principalmente su autovetture dalle dimensioni non adatte ai centri cittadini e con grandi batterie che non consentono di abbatterne i costi di acquisto. Con ElettraCity abbiamo realizzato un veicolo di dimensioni ridotte, con batterie estraibili e sistemi di ricarica capaci di ridurre i costi d’acquisto. Una filosofia di mobilità elettrica diversa, che comincia dai piccoli spostamenti ed è accessibile a tutti”.

Aspetto distintivo di ElettraCity è la ricarica solare, che integra l’energia fornita dalla rete elettrica: “Quando ricarichiamo alla colonnina – aggiunge Basilici Menini – utilizziamo energia che proviene ancora in larga parte da fonti fossili. ElettraCity riduce anche questo impatto, grazie al pannello fotovoltaico integrato al mezzo che fornisce un’autonomia supplementare gratuita fino al 30% della carica totale”.

ElettraCity raggiunge la velocità di 45 km/h (limite definito per legge), ha un’autonomia che va dai 60 ai 200 chilometri (viste le possibilità di personalizzazione) ed è alimentata da batterie al litio di proprietà e non a noleggio. Ospita due passeggeri e può essere guidata dall’età di 14 anni. Ha ottenuto il brevetto di “veicolo elettrico dal design innovativo dotato di battery management system (BMS), nonché di dispositivi che ne integrano un elevato contenuto tecnologico”; tra questi, le batterie estraibili utili per un cambio rapido di batteria senza attendere i tempi della ricarica da colonnina e la App per visualizzare la posizione del veicolo e monitorare i parametri principali di funzionamento .

Limcar cura internamente progettazione, industrializzazione e commercializzazione, mentre le fasi di assemblaggio coinvolgono diverse realtà del territorio; l’azienda ha già realizzato un prototipo funzionante del veicolo, attualmente in fase di omologazione stradale come quadriciclo leggero L6e. Proprio per avviare l’industrializzazione, Limcar ha lanciato una campagna di “equity crowdfunding”, un nuovo strumento che fa incontrare idee imprenditoriali ad alto potenziale ed investitori grazie a portali online autorizzati da Consob.

ElettraCity verrà proposta sul mercato con un prezzo che parte dai 4800 euro + iva (inclusi gli incentivi statali). Si rivolgerà soprattutto ai privati, ma anche a pubbliche amministrazioni, società di car sharing e strutture turistico-ricettive, per le quali è stato progettato un modello ad hoc. Il business plan prevede l’ingresso nel mercato italiano con distributori attrezzati per la manutenzione e l’assistenza, per poi allargare la rete commerciale ed entrare nel mercato europeo. Un piano di sviluppo che guarda ad un settore in forte crescita e alle scelte politiche che dimostrano di spingere in direzione dell’eco-sostenibilità: basti pensare che è in programma di impiegare le risorse in arrivo con il Recovery Fund anche per la graduale decarbonizzazione dei trasporti.

La campagna per ElettraCity è iniziata il 15 ottobre e si concluderà il 15 dicembre. L’investimento minimo è di 250 euro (con detrazione fiscale pari al 50% dell’importo investito). Tutti i dettagli su www.opstart.it