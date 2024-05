Engelbert Humperdinck, una grande voce del pop

Il 2 maggio 1936 a Madras, in India, nasce il cantante e qualche volta attore Engelbert Humperdinck il cui vero nome è Arnold George Dorsey.

Gli inizi e la tubercolosi

Figlio di un ingegnere inglese cresce con due fratelli e sette sorelle e inizia a cantare in pubblico nei club britannici in India. Tornato in Inghilterra con la famiglia presta servizio militare e dopo il congedo, nel 1956, riprende la sua attività di cantante, dedicandosi anche ad altri mestieri per poter sopravvivere. Nel 1958 pubblica il suo primo singolo Mister music man, che non ottiene però un grande successo. Colpito da tubercolosi si ritira dalle scene per gran parte del 1959 e del 1960 e fino al 1965 vive anni molto difficili. Nel 1965 Gordon Mills, artefice del successo di Tom Jones, diventa il suo manager e gli appioppa un nome d’arte difficilissimo: Engelbert Humperdinck.

Il grande successo

Dopo Stay e Dommage pubblicati nel 1966, l’anno dopo centra il grande successo con il singolo Release me che arriva al vertice della classifica britannica. Insieme a Tom Jones diventa uno dei due interpreti più venduti di quegli anni, collezionando una serie incredibile di successi discografici. Brani come There goes my everything, The last waltz, Les bicyclettes de Belsize e molti altri ne fanno ua vera e propria star del pop. Negli anni Settanta, di fronte all’inesorabile logoramento del suo personaggio e al declino della sua notorietà, Engelbert Humperdinck, si adatta, come il collega Tom Jones, a diventare una delle attrazioni del circuito dei Grand Hotel di Las Vegas. Non si ritira mai dalle scene e ancora nel 2023 continua a registrare musica e fare tournée.