Epstein diventa il manager dei Beatles

Il 23 dicembre 1961 Brian Epstein fa il grande salto: da titolare di un negozio di dischi si tramuta in manager dei quasi sconosciuti Beatles.

Fondamentalmente un fan

Fin dall’inizio la relazione fra lui e la band non è un normale rapporto manager-cliente. Lui fondamentalmente è un fan dei Beatles. Pur non sapendo nulla del funzionamento del mercato discografico si impegna nel nuovo ruolo con un’intensità non comune. Pochi giorni dopo la stipula del contratto convince Mike Smith della Decca a fare un salto a Liverpool per ascoltarli. Contemporaneamente inizia a compilare una lunga serie di regole per migliorare soprattutto la qualità scenica dei suoi “ragazzi”.

L’audizione alla Decca

Nella famosa audizione per la Decca i Beatles si esibiscono in una selezione di classici (tra cui ‘Till there was you e The sheikh of Araby), con l’aggiunta di tre brani composti da loro. Mike Smith non si sbottona anche se, messo sotto pressione da Epstein, esprime una certa soddisfazione. In realtà i quattro non lo hanno convinto. Alla fine la Decca deciderà che i Beatles non le interessano. Lo stesso fanno anche la Pye, la Philips, la Columbia e la HMV. Proprio in quei primi mesi del 1962 ricchi di delusioni Epstein metterà le basi per una storia incredibile.