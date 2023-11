Eric Le Lann, tra i migliori trombettisti jazz francesi del Novecento

Il 4 novembre 1957 Ploeuc-sur-Lié, in Bretagna, nasce il trombettista Eric Le Lann, uno dei personaggi più attivi e amati del jazz francese.

Una passione che arriva dal padre

È il padre, musicista dilettante, a trasmettere al piccolo Eric la passione per la tromba. Il resto la fa il suo talento oltre che la applicazione nello studio. Non ha ancora vent’anni quando inizia a suonare suona nelle orchestre di “stile New Orleans” che si esibiscono a Saint Brieuc e nei locali della Bretagna. Nel 1978 va a Parigi dive trova modo di guadagnarsi da vivere come accompagnatore di cantanti di varietà. Ben presto però viene notato dai musicisti jazz che lo convincono a cambiare genere.

La scelta del jazz

Nel 1980 suona con l’Onztet di Caratini-Fosset e con il quintetto di Réné Urtreger al festival d’Antibes prima di passare con Pepper Adams al Club Saint-Germain nella grande orchestra di Martial Solal. Viene poi scritturato da Bernard Lubat e Henri Texier, ma la strada per lui è in discesa. Considerato uno dei più dotati trombettisti francesi della seconda metà del Novecento compone anche musiche per film per molti registi e in particolare per Bertrand Tavernier. Nel 2005 lui e il chitarrista Jean-Marie Ecay hanno realizzato un album in omaggio ad Antonio Carlos Jobim. Sua figlia è l’attrice francese Lola Le Lann.