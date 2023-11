Eugenia Foligatti, la cantante che non ha abbassato la testa

Il 23 novembre 1941 a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, nasce la cantante Eugenia Foligatti, una delle protagoniste del pop italiano nei primi anni Sessanta.

Il debutto e il successo

Nel 1958, a 16 anni Eugenia partecipa per la prima volta al Festival di Castrocaro e si classifica al sesto posto. L’anno dopo ci riprova e si classifica seconda. Lo vince nel 1962 con il brano Cercami, portato al successo l’anno precedente da Ornella Vanoni. La vittoria le dà diritto a partecipare al Festival di Sanremo nel 1963. Nella rassegna sanremese si classifica al secondo posto con Amor, mon amour, my love, presentata in coppia con Claudio Villa. L’anno dopo ottiene un notevole successo con il brano Sei il solo, versione italiana di Oh, Pretty Woman di Roy Orbison.

Una scelta di rottura

Di fronte alla scelta della RiFI, la sua casa discografica, di non garantirle la partecipazione al Festival di Sanremo, nel 1967 la cantante decide di non rinnovare il contratto con la casa discografica. Lo fa per difendere la sua dignità e la sua professionalità anche se è consapevole che questa scelta la costringerà a non pubblicare dischi per alcuni anni. Quando sembra destinata a rimanere ai margini dell’attività musicale all’inizio degli anni Settanta torna prepotentemente alla ribalta come cantante di un’orchestra di liscio romagnolo. Alla fine degli anni Novanta vive un nuovo momento di grande popolarità come ospite di alcuni programmi televisivi condotti da Paolo Limiti.