Gerardo Iacoucci, il jazzista italiano cittadino onorario di New Orleans

Il 14 agosto 1935 nasce a Veroli, in provincia di Frosinone, il jazzista Gerardo Iacoucci.

A nove anni i primi passi

Iacoucci inizia lo studio del pianoforte a nove anni. Nel 1948 fa le prime esperienze di jazz tradizionale. Nel 1952 decide di fare della musica la sua professione suonando in night club. In qual periodo inizia anche a cimentarsi col jazz moderno. Nel 1956 consegue il diploma di musica corale e direzione di coro al conservatorio di Piacenza. Dal 1966 al 1968 approfittando di una scrittura come musicista sulle navi da crociera trova il modo di frequentare il corso di arrangiamento e composizione jazz al Berklee College of Music.

Una solida preparazione musicale

Dal 1974 insegna teoria e solfeggio al conservatorio di Frosinone dove a partire dal 1976 dirige un corso di arrangiamento jazz. Nel 1975 tiene concerti per pianoforte solo. In quello stesso anno incide l’album Omaggio a Lennie, un disco per pianoforte solo con proprie composizioni ed è tra i fondatori della scuola di Testaccio di Roma dove da allora insegna pianoforte jazz e arrangiamento. Nel 1977-1978 collabora con Lilian Terry. Nel 1980 costituisce un coro che esegue un repertorio di gospel e spiritual. Nell’aprile del 1981 si esibisce in concerti con Kenny Clarke. Pianista dalla solida preparazione musicale; dotato di una buona natura armonica, jazzisticamente procede sul filone tracciato da Lennie Tristano è stato anche insignito del titolo di cittadino onorario di New Orleans.