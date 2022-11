Guy Kelly, una tromba vecchio stile

Il 22 novembre 1906 a Scotland, in Louisiana, nasce il trombettista Guy Kelly.

A New Orleans con Oscar Celestin

Il suo debutto avviene a Baton Rouge con l’orchestra di Toots Johnson. Trasferitosi a New Orleans nel 1927 viene scritturato come seconda cornetta da Oscar Celestin con la cui orchestra si esibisce nei più rinomati cabaret della città e registra i suoi primi dischi per la Columbia. Nel 1929 suona nella jazz band di Kid Howard con la quale effettua vari tour. Nel 1930 si stabilisce a Chicago dove suona con Boyd Atkins, Cassino Simpson, Erskine Tate, Dave Peyton, Tiny Parham, Carroll Dickerson, Albert Ammons e Jimmie Noone

Uno stile simile a Red Allen

Nello stesso periodo prende parte a svariate sedute di incisione tra le quali sono particolarmente significative quelle registrate per la Decca con i Rhythm Kings di Albert Ammons e con la New Orleans Band del clarinettista Jimmie Noone (splendida la sua interpretazione di The Blues Jumped a Rabbit) in cui rivela una stretta parentela stilistica con Red Allen. Nei suoi ultimi anni di vita si esibisce al club Swingland di Chicago con l’orchestra di Carroll Dickerson e ancora con i Rhythm Kings di Albert Ammons. Muore a Chicago, nell’Illinois, il 24 febbraio 1940.