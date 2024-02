Henry Threadgill, tra gli strumentisti più preparati della sua generazione

Il 15 febbraio 1944 nasce a Chicago, nell’Illinois, il sassofonista e flautista Henry Threadgill, il cui nome completo è Henry Luther Threadgill.

Con la A.A.C.M.

Threadgill studia musica all’American Conservatory of Music e alla Governor’s State University. Negli anni degli studi si avvicina alla A.A.C.M. (Association for the Advancement of Creative Musicians) una sorta di cooperativa che comprende alcuni tra i più importanti improvvisatori dell’area di Chicago fondata il 9 maggio 1965 dal pianista e compositore Muhal Richard con il bassista Malachi Favors, Jody Christian, Phil Cohran e Steve McCali. Dopo aver suonato in diverse marching bands e in orchestre che accompagnano vari gruppi teatrali, collabora con Eugene Hunter, Richard Davis, lo Heritage Ensemble di Phil Cohran, Richard Abrams e vari giovani musicisti che fanno riferimento all’attività della A.A.C.M..

Lo hubkaphone

Nel 1971 fonda con Fred Hopkins e Steve McCall il gruppo Reflection che poco dopo diventa Air. Collabora in sala di registrazione con personaggi come Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, David Murray e con varie grandi formazioni del jazz d’avanguardia. Threadgill è considerato tra i polistrumentisti più preparati della sua generazione; emerge in particolare come sassofonista contralto e baritono e come flautista. Ha anche progettato e realizzato uno strumento a percussione, lo hubkaphone, formato da un copri mozzo d’automobile, su modello degli steel drums di Trinidad. Dal 1963 svolge anche attività di insegnante.