Hymie Schertzer, un sax molto conteso

Il 22 aprile 1909 nasce a New York il sassofonista Hymie Schertzer, il cui vero nome è Herman Schertzer e il cui cognome qualche volta viene storpiato in Shertzer.

Sonorità limpida e swingante

Eccellente strumentista dalla sonorità limpida e swingante è in grado di condurre la sezione sassofoni come pochi altri. Per questa ragione è molto stimato dai band leaders dell’era dello swing. Benny Goodman e Tommy Dorsey se ne disputano i servigi per molti anni. A scoprirlo è il primo, che lo strappa all’orchestra di Gene Kardos quando forma la sua prima big band. Lo tiene con sé fino al 1944, salvo intervalli in cui deve privarsene per la concorrenza del secondo.

Rari gli assoli

Sono molto rari i suoi assoli. È il avoro d’insieme quello che viene molto apprezzato tanto che ha l’onore di essere chiamato a far parte di una eccezionale all star band che incide per la Victor nel 1939. Dal 1945 decide di fare il musicista di studio a New York, ma non tronca i suoi rapporti con Benny Goodman, con il quale collabora fino agli anni Cinquanta. Nel 1956 prende parte al film “The Benny Goodman Story” e negli anni Sessanta è molto attivo in orchestre nate per la televisione. Incide con Benny Goodman, Tommy Dorsey, Bunny Berigan e anche Billie Holiday. Muore il 22 marzo 1977.