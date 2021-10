Ian Anderson, professione musicista

Il 4 ottobre 1987 inizia a Edimburgo, in Scozia, un nuovo tour mondiale dei Jethro Tull. A dispetto di chi periodicamente la relega nel museo dei dinosauri del rock progressivo, la band sta vivendo l’ennesima nuova primavera della sua carriera.

Entusiamo e meraviglia

Il nuovo punto di svolta è segnato dalla pubblicazione dell’album Crest of a knave, accolto con entusiasmo dal pubblico e con una certa stupita meraviglia da parte della critica. L’unico a mantenere un ironico distacco è il flautista Ian Anderson, leader storico, l’anima e il simbolo dei Jethro Tull. L’occasione della partenza del tour fa convergere su Edimburgo un gran numero di giornalisti musicali interessati ad approfondire l’analisi di una band che pare avere sette vite come i gatti. Proprio Ian Anderson si accolla il compito di fare gli onori di casa. La conferenza stampa dopo i preliminari di rito assume ben presto i toni della chiacchierata tra amici. Il flautista non pare eccessivamente stupito dal “miracolo” del rinnovato successo del suo gruppo, anzi spiega di averlo ampiamente previsto: «Le mode sono una delle cose più precarie che conosco, vanno e vengono in un ciclo continuo, si alternano e quelle passate prima o poi finiscono per tornare. Così se tu sei un musicista e hai la costanza di non smettere di suonare e di continuare a comporre, vedrai che è solo questione di pazienza e di tempo. Non hai bisogno né di cambiare il tuo modo di vestire, né di tagliare la barba, e nemmeno di modificare la tua musica perché arriverà un giorno in cui tu sarai di nuovo di moda».

Una risposta emblematica

Il vecchio leone si sente un po’ a disagio nell’affrontare le solite domande banali che si fanno in occasioni simili. Alterna risposte serie a battute ironiche con l’aria di chi ne ha già viste di tutti i colori. Sa per esperienza che l’ambiente è quello, con le sue regole un po’ rituali e un po’ sciocche. Al termine si alza e si avvia verso l’uscita della sala dove si è svolta l’improvvisata conferenza stampa. Proprio sulla porta viene raggiunto da una giornalista giovanissima. La ragazza gli confessa di non sapere niente di lui, ma di essere stata affascinata dalla sua storia. Gli domanda, poi, come abbia potuto resistere per tanti anni all’indifferenza dell’ambiente e alla fine del progressive. Ian Anderson risponde: «Ho deciso che era il caso di continuare un po’ per passione e un po’ perché avevo il dovere di giustificare i miei documenti d’identità che, sotto la voce “Professione” riportano la scritta “Musicista”».